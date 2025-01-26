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小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

為了打造理想的大學生活，小嫻在屏東買下1,400萬元的新房子。 （小嫻提供）

圖文／鏡週刊

小嫻2023年底考取屏東大學音樂學系，彌補年輕時為了進演藝圈沒有念大學的遺憾，她想要好好打造大學生活，以及擁有一間屬於自己的琴房。近日，小嫻毅然決定在屏東市砸1,400萬元買房，並在自己的屋內擺放一架白色三角鋼琴；年節將至，小嫻也準備邀請各地的朋友參加入厝趴。

「收到錄取通知後很開心，開始想像未來大學4年的生活，因為定居在屏東恆春，不可能每天通勤，原本考慮要住宿舍還是租房子，但突然有一個瘋狂的想法，為何不買房子？我現在都已經44歲了，為什麼不能勇敢一次，過更好的生活？」小嫻開心分享決定買房的契機。

第一次看房　光速下單

「我第一間看的房子就鎖定高屏很知名的建設公司，剛好這棟建案的高樓層才剛開始釋出，除了是綠建築之外，採光好、又沒有棟距的問題；窗外景色是整個屏東市，看得到火車進站，陽台面對大武山，頂樓可以看到屏東機場跑道。」種種條件讓小嫻第一次看房就決定買下。

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小嫻將三房改為只有主臥和更衣間的二房格局。（小嫻提供）

▲小嫻將三房改為只有主臥和更衣間的二房格局。（小嫻提供）

為了打造一間隔音性佳的琴房，小嫻把3房的格局改成2房，設計開放式廚房、中島、更衣間；也因為不打算追劇，客廳只有大書桌跟收納櫃，沒有沙發、電視，「為了要好好念書、不偷懶，所以這個家幾乎都是為了學業設計而成。」

小嫻買了一架三角白色鋼琴，彌補小時候中斷學琴的遺憾。（小嫻提供）

▲小嫻買了一架三角白色鋼琴，彌補小時候中斷學琴的遺憾。（小嫻提供）

舉辦入厝趴　老家過年

過去小嫻住在屏東恆春4年，如今搬到屏東市，她表示，一開始有點不習慣，但現在覺得非常棒。「這裡公園很多，一到節日就會有很多裝飾，生活機能方便，是充滿悠閒氛圍的城市。每天都有陽光，起床看到窗外的藍天白雲，心情就很好；物價也便宜，吃飯都不超過100塊。」

小嫻在新房裡打造一間獨立琴房。（小嫻提供）

▲小嫻在新房裡打造一間獨立琴房。（小嫻提供）

每天都跟小自己二十多歲的同學在一起，小嫻笑說：「我們相處得很愉快，感受到滿滿的活力，帶給我很多青春的氣息，他們還會幫我想YouTube的內容跟標題，超貼心。」年節將至，小嫻預計回雲林老家過年，也會趁假期邀朋友來新家坐坐。

小嫻（右）曾和金剛（左）交往，還一同定居在恆春。中為吳宗憲。（翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻（右）曾和金剛（左）交往，還一同定居在恆春。中為吳宗憲。（翻攝自小嫻臉書）

對於接下來的事業計畫，小嫻則說：「我把學業當成事業在經營，當成演藝工作全心投入，認真看待每一個學分，希望畢業之後可以開啟我學習不同事物的能力，持續體驗不同的學習。」

小嫻恢單後，事業發展更旺，曾接業配、舞台劇、擔任導覽解說員，如今成為大學生。（翻攝自小嫻IG）

▲小嫻恢單後，事業發展更旺，曾接業配、舞台劇、擔任導覽解說員，如今成為大學生。（翻攝自小嫻IG）


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