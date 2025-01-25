陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

記者劉宛欣／綜合報導

陸媒每年都會發布相關的爆料榜單，今年《搜狐娛樂》便訪問了多名影視圈的製片，蒐集到了「9大黑榜藝人」，其中不乏表面形象良好，私下卻是另一副面孔的流量明星，引起網友瘋狂猜測爆料中對應的藝人到底是誰。

▲中國多名製片受訪爆料黑榜（圖／翻攝自pexels）



1.自以為「飛升」的古裝中生

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反感理由中提到，該男星去年有古裝劇播出，掀起了一些討論度，還有拍好的古裝偶像劇待播，自認為已經地位「飛升」，在新劇組中作威作福。被製片人爆料經常對工作人員耍大牌，要求加戲，甚至還要求換掉導演，脾氣相當暴躁。

2.高片酬的「糊弄姐」

這位女星遭批耍大牌、沒禮貌，製片人爆料她拿著超高片酬卻糊弄了事，拖到劇組拍攝進度，片酬直逼一線女星，卻很不敬業、常常請假跑私人行程，演技差，簡單的鏡頭都拍不了，指要求自己美美出鏡，一直耽誤到進度，要不是資方堅持用她，製片、導演根本不會選她。

3.表裡不一的叔圈藝人

這位「叔圈」藝人屬於大器晚成型，口碑本來不錯，卻被多位製片爆料「表裡不一、爹味十足」，很愛教訓人，經常臨時反悔，本來溝通好的東西，會吐然翻臉不認，私下陰森又給人壓迫感，但只要在鏡頭前，就馬上裝出笑呵呵的老藝術家慈祥模樣。

4.片場「發瘋」的95生

該95小生2024年推出過古裝熱播偶像劇，看似情緒穩定，私下卻是「發瘋型人格」，經常發狂、大叫、精神狀態不穩，還會苛待工作人員，某次拍吻戲女主角不慎壓到燈的開關，導致必須重拍，他當場飆罵女主角，罵完還離場拒拍。

5.菸癮很大的沒禮貌95生

該男星近年晉升人氣、流量藝人，非常不尊重製片人，初次見面就全程抽菸、玩手機，製片人批評沒禮貌，EQ還非常低，常常在片場罵髒話、侮辱工作人員。

6.對標頂流女星的95小花

該女星是長相清純的95後小花，社群人氣高，有備受矚目的待播作，咖位不到一線，卻要求頂流明星待遇，要求多還拜高採低，經常刁難人。

7.「貼貼」的95小花

該女星還不紅，長相不算突出，但靠著炒作CP被注意到，之所以會上榜，是因為拍攝親密戲會臨時加戲，例如親完臉去蹭鼻子，常常黏著男藝人，遭男方投訴也沒用，表面上跟男藝人親密，私下卻會說對方壞話，是個雙面人。

8.愛談戀愛的待爆00生

該2000年後生的男星資源豐富，卻也表裡不一，製片人爆料他愛說謊、私生活混亂，是新人卻拿著千萬片酬，放任私生活問題影響劇組拍攝進度，某次女友還打電話跟搭檔女主角叫囂。

9.蹭車蹦迪的90後女藝人

這名1990年後生的女藝人2024第一次有了討論度，私下各種操作卻讓人跌破眼鏡，不配合劇方的宣傳模式，演戲也不照導演指示，硬用自己的方式演，還曾在拍戲到凌晨後，跟同劇男星蹭劇組的車去市區跑夜店。