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恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

記者蕭采薇／台北報導

新生代導演王彥蘋和演員鄧筠熹，趕在新年前登記結婚。她們因拍攝短片《翌日》認識，故事啟發自導演王彥蘋自身的追星回憶，其中鄧筠熹飾演的就是王彥蘋本人。兩人同步於25日在instagram宣布好消息，開心寫下：「生日快樂、新婚快樂。」許多圈內好友都獻上祝福。

▲新生代導演王彥蘋和演員鄧筠熹，在年前登記結婚。（圖／翻攝自IG）

▲新生代導演王彥蘋和演員鄧筠熹，在年前登記結婚。（圖／翻攝自IG）

王彥蘋和鄧筠熹合作短片《翌日》，去年還一起出席高雄電影節，並接受媒體訪問。導演王彥蘋當時表示，自己從國中就是少女時代的粉絲，身為「SONE」，她說：「《翌日》是想紀念自己曾經這麼喜歡過一個人。」王彥蘋追星經驗豐富，「本命」是少女時代泰妍，更曾是「應援團隊」成員。

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▲新生代導演王彥蘋和演員鄧筠熹，在年前登記結婚。（圖／翻攝自IG）

▲新生代導演王彥蘋和演員鄧筠熹，在年前登記結婚。（圖／翻攝自IG）

鄧筠熹飾演的就是王彥蘋本人，她透露自己過去沒有追星經驗，王彥蘋會傳很多影片「推坑」給她，讓她也開始產生興趣，且還跟著王彥蘋去看演唱會，看到兩個人都哭了，「我真的被感動到，就是守護一個人的那種感動！」

▲《翌日》鄧筠熹、導演王彥蘋、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

▲鄧筠熹和導演王彥蘋去年一起為《翌日》出席雄影，右為短片男主角徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

儘管當時互動就透露親密的氛圍，但確實現場媒體沒發現原來是真情侶，泰妍也成了另類的「媒人」。不過兩人戀愛談得低調，社群媒體上幾乎都是雙方工作上的紀錄，突然公開的好消息也讓親友們沸騰，紛紛獻上祝福。

 

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王彥蘋, 鄧筠熹, 少女時代, 泰妍

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