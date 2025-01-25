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2萬人線上迎熹妃回宮！「原型驚人長相曝光」　雍正不愛她卻當上皇太后

記者田暐瑋／綜合報導

電視劇《後宮甄嬛傳》今年的馬拉松直播於23日晚間6點開跑，第一輪播放就有2.6萬人在線觀看，25日上午10點播到熹妃回宮的大場面，吸引2萬人線上恭迎。事實上，甄嬛以熹妃之身回宮，該歷史原型其實是取材自清朝歷史上的「孝聖憲皇后」，曾被康熙皇帝稱讚是「有福之人」，在歷史上的地位可見一斑。

▲熹妃回宮吸引2萬人上線恭迎。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲熹妃回宮吸引2萬人上線恭迎。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

甄嬛被皇帝加封為熹妃光榮回宮，25日第一輪回宮橋段一播出，立刻湧入2萬人上線觀看。事實上，熹妃這個角色並非虛構，原型是歷史上的孝聖憲皇后，也就是乾隆皇帝的生母鈕祜祿氏，鈕祜祿氏出身滿洲鑲黃旗，父親是四品典儀凌柱，13歲初入雍正王府時沒有封號，只是個「藩邸格格」，長相平平無奇，性格低調，一直沒有受到重視，和劇中甄嬛被讚國色天香的形象相差極遠。

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▲熹妃歷史原型和《甄嬛傳》差很大。（圖／翻攝自微博）

▲熹妃歷史原型和《甄嬛傳》差很大。（圖／翻攝自微博）

康熙年間發生一場時疫，雍正不幸染疾臥病在床，只有鈕祜祿氏衣不解帶陪在一旁侍奉，雍正深受感動後寵幸於她，最後誕下四子弘曆，也就是後來的乾隆，但這並未立即改變她的地位，直到弘曆12歲覲見康熙皇帝，流利背出《愛蓮說》，讓康熙大為讚賞，並稱弘曆「福將過予」，意即福氣超越自己，更稱讚鈕祜祿氏是「有福之人」。

▲熹妃歷史原型和《甄嬛傳》差很大。（圖／翻攝自微博）

▲熹妃歷史原型。（圖／翻攝自微博）

也因為康熙的極高評價，讓雍正開始重視鈕祜祿氏，雍正即位後，鈕祜祿氏被封為熹妃，居住景仁宮，地位僅次於皇后與年貴妃等人，雍正八年，晉升為熹貴妃，之後隨著弘曆登基成為皇太后，尊號「崇慶皇太后」，而乾隆相當孝順，她一路享福活到86歲，被後世尊稱為「孝聖憲皇后」。

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