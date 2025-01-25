謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）近期陸續完成《夜市王》、《超級巨星紅白藝能大賞》和《綜藝大熱門》年前最後一錄等行程後，24日終於輪到她吃尾牙了，未料不但抽到最小獎，看到謝盈萱抽走最大獎後，「直接當場發瘋！衝上去理論兼扁人！！」

▲▼Lulu抽到全場最小獎。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



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照片中，可以看到Lulu戴了一頂杏色圓帽，身穿綠色針織衫搭配牛仔褲，率性又有型。可惜的是，去年已經抽到最小獎的她，今年同樣抽到全場最少金額的紅包。

▲▼Lulu 24日吃公司尾牙。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



沒想到，緊接著上台的艾怡良手氣超旺地抽到8萬元，逼得Lulu直接衝上前，「社會不公平！！場子不乾淨！！而且不可能為了8萬破口大罵」，當場跟老闆陳鎮川搞笑理論。

▲看到艾怡良抽到8萬元時，Lulu已經忍不住衝上台了。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



更令Lulu崩潰的是，謝盈萱最後抽走尾牙最大獎10萬，她再度當場瘋掉，還作勢崩潰地跟老闆陳鎮川說：「我雖然沒有賺得張惠妹多，我也替公司服務了不少錢吧？！」

▲看到謝盈萱抽走最大獎時，Lulu直接崩潰！（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



玩笑歸玩笑，Lulu表示她還是很愛老闆陳鎮川，至於艾怡良和謝盈萱，她則笑說：「這幾個手氣爆棚女，雖然是過分了點，但我也還是愛她們。」

▲Lulu還是很愛老闆、謝盈萱和艾怡良。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu IG全文：

終於換我吃尾牙了吧！

雖然今年持續發揮我籤王的功力

一樣抽到本公司最小獎

但還是相當開心吃到一頓好吃的

謝謝川哥

（我把希望放在明年尾牙）

而且也告訴自己要腳踏實地賺錢～

感謝阿丹小陳

今年也辛苦二位了

放假囉～～～～

#梓茵穿搭的日常