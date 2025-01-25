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花系列短影音爆紅！網回味29年前劇　王淑娟FB新貼文獲1.2萬讚

記者黃翊婷／綜合報導

實力派演員王淑娟過去主演《中視劇場》花系列戲劇中的悲情人物，而被封為「80年代的知名戲劇苦情女」，後來她逐漸淡出演藝圈，沒想到近日因為中視將花系列剪成短影音重新上傳網路，讓她再度受到大眾關注，臉書最新一篇文章已有1.2萬人按讚。

實力派演員王淑娟。（圖／翻攝自Facebook／王淑娟的圓緣園）

▲王淑娟曾公開分享自己過去的照片。（圖／翻攝自Facebook／王淑娟的圓緣園，下同。）

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中視近日將過去部分戲劇作品剪成短影音重新上傳網路，包含經典的花系列戲劇，結果意外掀起大眾討論。其中，1996年播出的《喜願花》，是由王淑娟、李天柱、陳莎莉、李烈等人主演，因為角色秀蘭（王淑娟飾演）說著一口台灣國語，讓不少觀眾覺得很有趣，便忍不住一直看下去。

實力派演員王淑娟。（圖／翻攝自Facebook／王淑娟的圓緣園）

▲粉絲稱讚王淑娟從出道至今，一直都很有氣質、很優雅。

花系列短影音爆紅之後，連帶也讓演員們再度受到大眾關注。王淑娟在2000年間逐漸淡出演藝圈，2015年復出，並出演《愛你無條件》中電子花車女郎一角，接著陸續參與《甘味人生》、《阿叔》、《不夠善良的我們》、《阿榮與阿玉》等戲劇拍攝。

王淑娟的臉書最新一篇文章，是分享自己出門散心的照片，目前累計已有1.2萬人按讚，網友們紛紛留言表示，「妳好久沒出來演戲了」、「超愛看妳的演劇，好懷念」、「最近在追花系列之一的喜願花，超喜歡妳的，演活了秀蘭」。

出門走走！ 天氣好！ 溫度怡人！ 遊客不太多！ 正好能讓我輕鬆地遊園觀賞！ 感恩這一年的遇事能解，平平安安！ 感謝我們都還有照顧自己的能力！ 新的一年，大家都要身心健康平安順心喔！

王淑娟發佈於 2025年1月22日 星期三

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