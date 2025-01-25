陳孟賢無預警突然索吻 女歌手驚嚇倒地裙下走光

記者葉文正／台北報導

中視《綜藝一級棒》新一集企劃「男女經典對唱歌曲」，整集歌手都是兩兩對唱，節目一開始更邀來龍千玉、袁小迪當最佳示範組，選唱兩人合作過的台語歌〈男人情女人心〉，猶如原版卡帶重現。

▲陳孟賢索吻，造成吳美琳裙底走光。（圖／中視提供）



節目以對唱為主題，自然少不了螢幕CP李子森、杜忻恬，兩人選唱國語歌〈愛和承諾〉，讓龍千玉大讚「無懈可擊」:「聽的時候差點忘了呼吸，兩人歌聲一氣呵成，就像海浪一樣，一浪接著一浪，讓人跟著那個氛圍，太棒了。」袁小迪同樣也被兩人歌聲所感染:「這首歌很難，要是我唱應該會NG十幾次。」

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▲袁小迪(左二)與龍千玉。（圖／中視提供）



輪到談詩玲和陳孟賢登場，兩人合唱〈雪中紅〉，間奏時陳孟賢順手撩了談詩玲的頭髮，當場讓談詩玲笑場，一度唱不下去，最後一刻陳孟賢還把談詩玲擁入懷中，談詩玲見氣氛好，突然偷親陳孟賢，讓他措手不及:「我不甘願，都沒先說，就讓我獻出螢幕初吻，這要包紅包給我。」談詩玲則笑回:「好不容易製作單位安排小鮮肉給我。」

▲陳孟賢(右)與吳美琳。（圖／中視提供）



接著陳孟賢換跟歌手吳美琳對唱…〈愛你一千一萬年〉，唱到最後陳孟賢突然拉住女生，嘟起嘴巴想要索吻，但吳美琳用力抵抗，整個人跌躺倒地，裙下走光。而銀色夫妻檔郭婷筠、彭正，選了輕快曲風的〈姻緣天注定〉，手拉著手俏皮甜蜜，康康見狀便拱兩人再生一個。