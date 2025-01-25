ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳孟賢無預警突然索吻 女歌手驚嚇倒地裙下走光

記者葉文正／台北報導

中視《綜藝一級棒》新一集企劃「男女經典對唱歌曲」，整集歌手都是兩兩對唱，節目一開始更邀來龍千玉、袁小迪當最佳示範組，選唱兩人合作過的台語歌〈男人情女人心〉，猶如原版卡帶重現。

▲陳孟賢索吻，造成吳美琳裙底走光。（圖／中視提供）

▲陳孟賢索吻，造成吳美琳裙底走光。（圖／中視提供）

節目以對唱為主題，自然少不了螢幕CP李子森、杜忻恬，兩人選唱國語歌〈愛和承諾〉，讓龍千玉大讚「無懈可擊」:「聽的時候差點忘了呼吸，兩人歌聲一氣呵成，就像海浪一樣，一浪接著一浪，讓人跟著那個氛圍，太棒了。」袁小迪同樣也被兩人歌聲所感染:「這首歌很難，要是我唱應該會NG十幾次。」

▲陳孟賢索吻，造成吳美琳裙底走光。（圖／中視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲袁小迪(左二)與龍千玉。（圖／中視提供）

輪到談詩玲和陳孟賢登場，兩人合唱〈雪中紅〉，間奏時陳孟賢順手撩了談詩玲的頭髮，當場讓談詩玲笑場，一度唱不下去，最後一刻陳孟賢還把談詩玲擁入懷中，談詩玲見氣氛好，突然偷親陳孟賢，讓他措手不及:「我不甘願，都沒先說，就讓我獻出螢幕初吻，這要包紅包給我。」談詩玲則笑回:「好不容易製作單位安排小鮮肉給我。」

▲陳孟賢索吻，造成吳美琳裙底走光。（圖／中視提供）

▲陳孟賢(右)與吳美琳。（圖／中視提供）

接著陳孟賢換跟歌手吳美琳對唱…〈愛你一千一萬年〉，唱到最後陳孟賢突然拉住女生，嘟起嘴巴想要索吻，但吳美琳用力抵抗，整個人跌躺倒地，裙下走光。而銀色夫妻檔郭婷筠、彭正，選了輕快曲風的〈姻緣天注定〉，手拉著手俏皮甜蜜，康康見狀便拱兩人再生一個。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

推薦閱讀

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

綜藝一級棒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣隊長陳傑憲被封得分王　嗆聲KID 「來拚大逃殺啦！」
  2. 過年前報喜！191cm諧星李鏞柱：我要結婚了　「妻子是最特別的人」
  3. 小S肝指數異常證實健康出狀況　不放棄「面對任何事都是美好的」
  4. 賴雅妍疑因「酒後一夜情懷孕」姐弟戀喊卡！　周旋張軒睿、王傳一
  5. 米可白凌晨「突然開始上吐下瀉」！收工只吃2樣東西：還坐在馬桶
  6. 岳母住院當天「浴室昏倒」搶救無效　吳鈴山數度哽咽…妻半夜偷哭
  7. 65歲韓男星酒駕肇逃惡性不改　「無照駕駛瞞1年曝光」網怒：罰太少
  8. 野生Ella「大稻埕辦年貨」完全沒遮！被拍親民一幕 必吃行程曝光
  9. 汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了
  10. 鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366