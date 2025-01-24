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Toro曝「曾放棄藝名」　消失22年內幕全說了

記者蔡琛儀／台北報導

Energy團員的Toro郭葦昀在去年低調發行新書《我們沒有約好的明天》當中寫下出道至今、由幕前轉幕後再轉幕前的心路歷程，Toro笑說：「以我的年紀說這本書是回憶錄好像有點太早，更像是跟自己和解的一本札記，透過書寫的方式讓我清楚的看見一切。」

▲▼TORO將在2月8日在【2025國際書展】主題廣場再次舉辦簽書會。（圖／拓駱有限公司提供）

▲Toro重返幕前讓粉絲都很欣喜。（圖／拓駱有限公司提供）

他透露沒有在螢幕前的這些年，甚至放棄「Toro」這個稱呼，「透過這本書的發行，我收到大量的閱讀心得，真的很感動！這也讓我開始願意嘗試使用社群！」也花了一年的時間適應幕前的樣子，「現在發現我書寫的文字可以影響很多人，是一件很棒的事。」

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去年新書發行時，在沒有特別宣傳的狀況下舉辦北中南限時限定人數簽書會，入場名額瞬間爆棚，更在簽書會現場Toro鼓勵歌迷不要只是網路留言，畢竟自己沒有經營社群看不到，開玩笑要大家交紙本心得報告，沒想到真的有粉絲投書，讓他直呼：「超級感動！我沒有想到大家這麼肯定我身為作家的身分，用文字回應我的創作。讓我相信文字的力量。我好像也要開始使用社群來作為回報。」

▲▼TORO將在2月8日在【2025國際書展】主題廣場再次舉辦簽書會。（圖／拓駱有限公司提供）

▲Toro去年的簽書會大成功。（圖／拓駱有限公司提供）

而小龍新年將屆，Toro表示只有除夕、初一、初二共3天假期，「要把過年的時間都留給家人，也是最好的me time！」會趁這個時候好好休息，並透露將有一個大家會很喜歡的小計畫進行ing，還打算把握時間一一讀完粉絲給他的讀後心得，因應去年簽書會熱潮，他也將在2月8日於「2025國際書展」主題廣場再次舉辦簽書會，也希望今年有機會在海外進行簽書會。

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