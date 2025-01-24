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SJ利特「小事見人品」！温昇豪揭合作《廚師的迫降》內幕：他很八面玲瓏

星談心／温昇豪17歲飯店打工學做菜　親吐合作SJ利特真實感受　

▲温昇豪在實境秀《廚師的迫降：客家廚房》中擔任餐廳經理職務。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

46歲温昇豪在實境秀《廚師的迫降：客家廚房》中擔任餐廳經理職務，他接受時報周刊CTWANT專訪時透露，17歲高中時就在位於台北市松山區的5星級飯店打工，內外場都做過，自豪對於餐廳事物十分熟捻，做菜更是難不倒他，「我很熟做菜，備料備好食材我都能做，一般家常菜都沒問題」。

曾經營過餐酒館，對餐飲業並不陌生的温昇豪，透露高中在飯店打工正是「台灣錢淹腳目」的經濟起飛時期，每天工作忙不完，青商會、扶輪社都常在飯店辦活動，還有周末假日的酒席等，「那個時候一個月就薪水兩萬多、三萬，我才念高中耶，他們還說要請我去當大廳經理，叫我退伍之後回去工作」。

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温昇豪說一直都有接到不少實境秀邀約，這次會點頭答應參加《廚師的迫降：客家廚房》，除了自己身為客家子弟的因素，他說聽到韓國天團Super Junior隊長利特願意來台灣推廣客家文化，感到非常開心之外，對於台韓合作實境秀更是感到新鮮和躍躍欲試，「我聽到就很開心，因為我覺得與韓國的合作是現在的趨勢，所以我就想說一起來共襄盛舉」。

星談心／温昇豪17歲飯店打工學做菜　親吐合作SJ利特真實感受　

▲温昇豪透露節目雖然是台韓合作，但因為彼此之間有著好默契，現場錄影幾乎無需翻譯。（圖／侯世駿攝）

曾以演員身份和韓國團隊有著多次合作，温昇豪說這次錄影相當順利，「行前開了兩次會，把彼此的想法做一個溝通，現場執行之後出奇的順利，甚至很多預期不到的好效果」，更表示錄影現場雖有翻譯幫忙溝通，但發現根本多餘，「錄到後來基本上無需語言，因為那個一舉手一投足，都知道對方要什麼，就是後來就有默契了」，而韓國導演還跟温昇豪透露，這次合作是特別的愉快跟開心。

星談心／温昇豪17歲飯店打工學做菜　親吐合作SJ利特真實感受　

▲曾以演員身份和韓國團隊有著多次合作，温昇豪說這次拍攝台韓合作實境秀也非常順利。（圖／侯世駿攝）

對於在節目中和李元日主廚温昇豪客家料理口味是否道地，產生意見分歧一事，温昇豪解釋：「所謂不道地不是真的不道地，就是如果你要用傳統的定義來看的話，確實不道地，因為他有加一點他自己的巧思，比方說客家小炒就沒有蘿蔔乾，但是元日主廚就會加蘿蔔乾進去，還有火候的掌握也不同，所以其實他滿辛苦的。」

星談心／温昇豪17歲飯店打工學做菜　親吐合作SJ利特真實感受　

▲温昇豪因客家料理口味與主廚李元日意見不合。（圖／客家電視台提供）

提到和韓國天團Super Junior隊長利特的合作感想，温昇豪透露之前有飛了一趟韓國跟劇組開會，對方就大讚利特是很正派的人，温昇豪也說：「身為一個隊長、一個發言人，他真的很八面玲瓏。」而這些小事就從拍宣傳合照時看得出來，利特不會自己一個人搶風頭，「就會感覺他很溫暖，不會把關注度放在自己身上」。《廚師的迫降:客家廚房》每周5晚間8點在客家電視台首播。

星談心／温昇豪17歲飯店打工學做菜　親吐合作SJ利特真實感受　

▲江宏傑（左起）、温昇豪、利特、李元日、Judy，一同出席《廚師的迫降：客家廚房》記者會。（圖／楊澍攝）

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