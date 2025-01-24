「酒國歌王」陳一郎47歲就肝癌病逝　大港開唱將重現經典演出

記者蔡琛儀／台北報導

即將在3月29、30日登場的第16屆大港開唱Megaport，正式公開本屆「特別企劃」節目，將重現傳奇歌手陳一郎的精彩音樂人生，帶領樂迷共同懷念這位早逝的「酒國歌王」，油閃靈樂團主唱Freddy擔任節目監製、金獎製作人柯智豪負責音樂總監，以AI數位科技技術，把陳一郎的歌聲搬上舞台。

▲大港開唱將推出陳一郎特別企劃，紀念這位早逝的一代歌王。（圖／出日音樂提供）

陳一郎從修車黑手，搖身一變成為藍領歌王，獨特草根氣息，在中南部相當受歡迎，連豬哥亮都曾在歌廳秀大力稱讚「陳一郎的歌聲找不到第二個。」他的歌曲經常圍繞在浪子漂泊的心境，也多次出現港邊、行船等主題，包括〈行船人的純情曲〉、〈阿郎阿郎〉、〈紅燈碼頭〉等，可惜2001年就因肝癌病逝，年僅47歲。

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負責節目監製的Freddy表示：「陳一郎的台語歌曲、音樂氣味對我影響很深，過去一直很希望能重現他的演出，終於今年透過AI技術還原，結合三立電視影像素材提供，把離開24年的陳一郎帶到大港，他一生的傳奇經歷，完全符合這座人生舞台。」

▲▼洪佩瑜、A_Root同根生將重新詮釋陳一郎的代表作。（圖／出日音樂提供）

音樂總監柯智豪也說：「過去台灣的大街小巷都能聽見陳一郎的歌曲，是真的陪伴我長大的音樂，他帶有海港獨特氣味，加上歌詞用字特別，容易留下深刻印象，因此每首歌幾乎都是經典。」為了讓陳一郎融入新一代音樂氣息，節目邀請洪佩瑜、A_Root同根生重新詮釋他的代表作，為熟悉旋律注入新鮮感。