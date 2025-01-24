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蕭秉治當寵物保姆崩潰　搬「它」當救星才解脫

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治為了嘗試並挑戰成為「完人」，特地企劃「完人挑戰」系列讓自己跳脫舒適圈，繼擔任一日保母、一日咖啡師後，這次化身「一日寵物保母」照顧兩隻狗狗並挑戰完成任務，愛犬豬血糕來為辛苦工作的爸爸探班，他一看到愛犬隨即提高音調寵溺喊著：「我的乖女兒！」

▲▼蕭秉治「完人挑戰」第三集：一日寵物保母篇。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治挑戰一日寵物保母。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治「完人挑戰」第三集：一日寵物保母篇。（圖／相信音樂提供）

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小時候其實非常怕狗的蕭秉治，七年前領養了米克斯愛犬「豬血糕」後，讓他更加了解如何與狗狗相處，但對於不是與自己朝夕相處的的狗狗還是會有些陌生害怕，這次「完人挑戰」邀來兩位嘉賓狗狗：2歲的傑克羅素梗犬碳吉，以及U:NUS高有翔的4歲哈士奇愛犬Fendi，他原本還自信滿滿地說：「我現在非常駕輕就熟。」沒想到狗狗一登場便讓他手忙腳亂。

蕭秉治被要求完成三項艱難任務，像是一起合照、拍攝Reels短片，甚至要和狗狗「合唱」。原以為最簡單的與狗狗合照挑戰，沒想到小嘉賓們都不受控頻頻卡關，最後拿出救星「肉條」才順利拍攝合照。而與狗狗合唱挑戰，Fendi的主人高有翔提供透露，只要放「垃圾車音樂」就能讓Fendi一起唱歌，結果Fendi完全沒反應，反而是碳吉真的合唱。

▲▼蕭秉治「完人挑戰」第三集：一日寵物保母篇。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治和愛犬豬血糕（左）及任務狗狗們。（圖／相信音樂提供）

此外，蕭秉治受邀參與文總的春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》，與「金曲歌王」蕭煌奇、「靈魂歌姬」家家一同帶來「全家歡聚KTV」，將獻上多首膾炙人口的熱唱好歌，節目於1月28日晚間7點播出。而他8月23日將在高雄巨蛋開唱，門票2月9日開賣，詳洽拓元售票。

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