丹妮婊姐突狂吐、腹痛到抽筋倒地！ 　秒送醫掛急診：走不了路

記者劉宛欣／綜合報導

網紅丹妮婊姐文筆幽默、風格直來直往，深受廣大粉絲喜愛，經常透過社群分享私下日常的她，23日在臉書透露身體不適掛急診的過程，腹痛到難以動彈，陪她就醫的媽媽卻成了「豬隊友」，讓她直呼「怎麼會有如此荒唐的人啦」。

▲丹妮婊姐經常分享與家人相處的趣事。（圖／翻攝丹妮婊姐臉書）

丹妮婊姐透露日前突然無徵兆地跪在地上、抱著臉盆吐、肚子絞痛，她隨後趕緊前往診所就醫，打針吃藥後好轉，她便依照原定計畫上髮廊，沒想到頭髮染到一半，她再度痛到全身抽筋，當下她趕緊請設計師幫忙洗頭、吹乾頭髮，她於是頂著半金、半綠的髮色，被架上了車子，由爸爸、嬤嬤緊急送她掛急診。



丹妮婊姐自嘲：「我這個連隆乳跟打針抽血都不覺得痛的人，居然痛到會走不了路！」她透露當時手腳都抽筋，整個人捲成像蝦子一般，甚至跪在醫院的地板上，顧不了地板髒不髒。她在媽媽陪同下進去急診室，但媽媽在推輪椅過程，一下撞牆壁、醫院鐵櫃，一下撞到人，她直言「嚇得我一個病人到處道歉還要邊指揮交通，因為她本人是真的不會開車，所以連帶不會推輪椅。」

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▲丹妮婊姐日前因腹痛掛急診。（圖／翻攝丹妮婊姐臉書）

媽媽推著婊姐去抽血時，因為不會用抽血機台掃QR CODE，躊躇了許久，無奈婊姐已經整個癱軟在輪椅上，所幸後來有好心人士幫忙，不過後來回到急診室，被叫到名字，媽媽竟又不見蹤影，她幽默形容「像漫畫一樣，就是一個虛線的人形消失哈哈哈！」她只好自己努力用腳「嚕」輪椅進診間，半路有好心人看不下去，上前幫忙，她直言「我媽真的名副其實豬隊友！到底怎麼會（有）如此荒唐的人啦！把我逼死」。