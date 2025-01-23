春節零食挑選有訣竅！　譚敦慈分享年節這樣吃加工品不怕致癌

記者葉文正／台北報導

農曆春節即將到來，許多人都會在家裡準備糖果、餅乾等小零食，但看著五顏六色、令人食指大動的零食，吃之前可千萬要注意當中的人工色素是否超標，《生活攻略》請來無毒教母譚敦慈分享食物挑選法則，譚敦慈說:「糖，其實百害而無一利，最好就是選擇原型食物，但如果真的忍不住想吃零食，一定要買包裝有完整標示成分的，只要有阿拉伯數字就不要選，因為那代表著人工色素。」

▲譚敦慈說，顏色越鮮豔的食物越要避免。（圖／節目提供）

譚敦慈分享買食物時千萬不要被顏色給誘惑，因為人工色素會影響兒童神經系統、誘發過敏反應、長期吃就有健康風險，不僅如此，如果糖果紙五顏六色也最好避免，因為曾有案例，糖果和色彩鮮豔的糖果紙混在一起，結果吃進了重金屬鉛，譚敦慈說:「不要看顏色買食物，很紅的韓綜《黑白大廚》為何蒙眼，就是為了要讓食物回歸味道本身，不用視覺選食物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲譚敦慈提醒大家如何吃的健康。（圖／節目提供）

年節採買，除了零食，還有很多香腸、臘肉等必備年貨，其實紅色加工肉品是被世界衛生組織列為一級致癌物，因為都有亞硝酸鹽，身為無毒教母的譚敦慈逢年過節也都會吃臘肉，她說:「我吃香腸時都一口芭樂、一口香腸，因為芭樂是高維生素C的水果有助抑制亞硝酸鹽，加上香腸是高鈉食品，芭樂高鉀去讓它加速代謝，一舉兩得。」

既然不能吃糖，《生活攻略》主持人林氏壁追問巧克力是否也不建議小孩食用? 譚敦慈則表示巧克力也不適合小孩，因為內含咖啡因，成人只需要4小時就能代謝掉咖啡因，小孩得花上8-12小時，卻連一半都代謝不掉，譚敦慈說:「咖啡因會讓小孩情緒波動、注意力無法集中，如此一來就無法好好學習，可樂、茶內都有，甚至能量飲料咖啡因更強，不要為了準備考試提振精神而喝。」

吃東西當然原型食物是最好的選擇，不過現在社會要完全自己備餐也很困難，譚敦慈在《生活攻略》中分享，多喝水、均衡飲食、多運動真的是健康身體的不二法門，偶爾破戒也沒關係，肝臟是天然解毒器，不要過量，身體自然會恢復平衡。