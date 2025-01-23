串流收視週榜／春節放假在家追什麼劇？7部「霸榜級片單」快跟上

記者陳芊秀／綜合報導

2025農曆春節即將來臨，隨著長假到來，台灣各家串流平台霸榜中的影視節目，將成為追劇、嗑電影的最佳選擇。《ETtoday星光雲》帶來以下6家串流平台的熱門排行，全台觀眾正在追的節目一次見分曉。

friDay影音／《我獨自升級》橫掃

▲friDay影音收視週榜（1/13-1/19）。（圖／friDay影音提供）

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《加州汽車旅館》是由《衣袖紅鑲邊》李世榮、搭檔《和我老公結婚吧》羅人友主演的愛情劇，翻拍自作家沈允瑞的小說，描述家中經營汽車旅館的女生，因故拋下初戀離開家鄉，12年重逢初戀的故事，1月開播即刻空降收視第一。而另一個表現亮點的是動畫《我獨自升級》第二季，改編自韓國網路漫畫，由日本A-1 Pictures擔任動畫製作，第二季在台灣多平台上架，全數挺進熱門前10名，堪稱人氣橫掃，也是適合春節一口氣追進度的作品之一。

▲李世榮新劇《加州汽車旅館》。（圖／friDay影音提供）

▲《我獨自升級》第二季開播超熱門。（圖／翻攝自X）

Hami Video／《我的完美秘書》收視又刷新高

▲Hami Video收視週榜（1/13-1/19）。（圖／Hami Video提供）

《我的完美秘書》描述女性CEO與暖男秘書之間，令人心動的愛情故事，開播後收視從個位數到破十位數，最新第6集收視再達新高11.4%，1月24、25日即將播出第7、8集，正好趁春節連假開追。

▲《我的完美秘書》南韓收視不斷新紀錄。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／《白月梵星》霸榜

▲iQIYI收視週榜（1/13-1/19）。（圖／iQIYI提供）

《白月梵星》由白鹿搭檔新生代男星敖瑞鵬主演，改編自作家星零「神隱三部曲」的小說《白爍上神》。現年30歲的白鹿擁有無數戲劇代表作，日前受訪表示有意轉型，未來可能減少接演偶像劇，引發討論。她在《白月梵星》飾演欲修仙的人族女孩，邂逅妖族大神共同經歷許多危機，逐漸產生情愫，喜愛看仙俠劇的網友肯定不會錯過。

▲《白月梵星》滿足仙俠劇迷。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／橫濱流星《大膽狂徒》奪冠

▲KKTV收視週榜（1/13-1/19）。（圖／KKTV提供）

日劇正值開年新劇相繼開播的時期，木村拓哉主演的《型男主廚三星夢特別篇》上週收視第一，本週收視第一則是橫濱流星主演的大河歷史劇《大膽狂徒》，戲裡第一集找來3位人氣AV女優客串引發話題，第三名《119緊急呼叫》。而日本富士電視台過去製作無數人氣日劇，近期遭爆女主角性朝貢的醜聞，導致贊助廠商廣告撤退，《119緊急呼叫》雖然評價頗高，多少受到電視台負面風波影響，木村拓哉的《型男主廚》特別篇台灣收視大熱，3月台灣將會上映電影版。

▲橫濱流星《大膽狂徒》開播話題熱。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉主演的《型男主廚三星夢特別篇》台灣收視佳，3月台灣上映電影版。（圖／翻攝自X）



LINE TV／《國色芳華》霸榜冠軍

▲LINE TV收視週榜（1/13-1/19）。（圖／LINE TV提供）

楊紫、李現主演的《國色芳華》在LINE TV霸榜第一。該劇女主角為自己爭取婚姻自由，最後更以栽培牡丹在商界打出一片天，面臨困境女主角鮮少靠男主角英勇光環拯救，自己咬牙熬過苦難，被陸網形容真正的「大女主劇」。該劇在大陸已經播畢，楊紫證實劇集將有第二季，台灣觀眾也可以利用長假追上第一季的進度。

MyVideo／《國色芳華》戲劇類第一

▲MyVideo收視週榜（1/13-1/19）。（圖／MyVideo提供）

經過數週強片攻榜，古裝陸劇《國色芳華》本週登上MyVideo收視冠軍。此外動畫《我獨自升級》第二季上衝收視第二，可見關注度極高。2024年黑馬陸劇《九重紫》持續在前10名榜單中，顯現台灣觀眾同樣對宅鬥復仇系劇集有熱愛。

▲陸劇《國色芳華》在大陸收視與網路聲量皆高，將會有第二季。（圖／翻攝自微博）