大谷翔平50轟買主！尾牙獎金「平均20萬up」還失控加碼 蔡尚樺：老闆超瘋

記者潘慧中／綜合報導

台灣「優式資本」負責人劉興漢先前以台幣1.4億元標下大谷翔平的50轟50盜紀念球，後續的一舉一動都備受關注。近日辦尾牙時，46名員工平均都有20萬起跳的獎金，讓主持人蔡尚樺不禁讚嘆：「老闆真的是超瘋超好啊啊啊啊～！」

▲蔡尚樺最近主持優式資本的尾牙。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）



蔡尚樺坦言，「優式資本」是她主持這麼多場尾牙以來，平均每位員工拿到最多獎金的公司，「46個員工發了超過1千萬」，整場幾乎一直都在抽獎，每個人都超到3至5個紅包，「平均獎金20幾萬未免太幸福了吧～！」

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▲蔡尚樺羨慕優式資本的員工。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）



不只這樣，到了加碼環節，蔡尚樺還目睹老闆脫稿演出的一幕，「10個10萬紅包臨時變20萬」，和員工說完心裡話後，還因為氣氛高漲，老闆臨時起意又多抽了好幾個30萬、40萬的紅包，「這種發獎金會失控的老闆，我就問誰不想要！！！」

▲蔡尚樺無預警被加碼主持費。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）



最令蔡尚樺驚喜的是主持到一半，老闆突然再度不按牌理出牌地說「我們來抽2萬特別獎，恭喜尚樺」，主持費意外被加碼，讓她好開心，「這種幸福企業拜託給我來一打！」

蔡尚樺臉書全文：

聽到我要主持優式資本尾牙大家幾乎都說

「是那個花了1.4億買了大谷翔平

50轟50盜紀念球的公司嗎！！！」

「他們老闆是不是超瘋狂超有錢啊？」

來心得報告一下

老闆真的是超瘋超好啊啊啊啊～

絕對是我主持尾牙以來

平均每個員工拿到抽獎獎金最高的公司！

46個員工發了超過1千萬！！！

整場尾牙幾乎一直都在抽獎

每個人都抽到三五個紅包

平均獎金20幾萬未免太幸福了吧～

加碼環節老闆更是脫稿演出

10個10萬紅包臨時變20萬

抽完說要跟大家說說心裡話

結果一不小心嗨起來

臨時起意又抽了超多個30萬跟40萬

這種發獎金會失控的老闆

我就問誰不想要！！！

最驚喜的是主持到一半

老闆突然不按牌理出牌

「我們來抽2萬特別獎，恭喜尚樺」

天啊！主持費居然也有加碼的嗎～

這種幸福企業拜託給我來一打

優式資本我們約好明年見喔