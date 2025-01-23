人氣男偶像接力剃髮？Stray Kids鉉辰、SEVENTEEN Vernon無預警剃成寸頭

文／妞新聞

KPOP圈偶像、團體的激烈競爭有如戰場，不只比歌曲、編舞、概念，每次亮相的造型、髮妝也成吸睛度大比拼，同時還能帶動流行趨勢、成為粉絲們的模仿範本，不過最近男子組合中似乎悄悄吹起「這個髮型潮流」，一般民眾想複製？難度實在太高啦！

人氣男偶像接力剃髮？

「超短破格平頭」全網驚呆

QQ捲、狼尾頭、飄逸長髮，韓國男偶像們「頭頂」又變天了！近日人氣男團Stray Kids的成員「鉉辰」，在去年聖誕節舉行的2024《SBS歌謠大戰》上，就無預警把一頭野性長髮剃掉，頂著「金色小平頭」現身舞台，破格造型立刻讓他洗版各國的即時熱搜關鍵字。

▲Stray Kids鉉辰剃了平頭。（圖／IG@hynjinnnn）



個性五官、加上冷美男氛圍，鉉辰在螢幕前總給大眾高冷的形象，剃了平頭後似乎讓魅力值更加倍，粉絲暈到不行大呼：「帥臉才能駕馭的髮型」、「太驚喜了好適合」，新髮型好評不斷。

▲SEVENTEEN Vernon也剃了極短平頭。（圖／IG@idolissue）

另一位人氣男偶像居然馬上跟上！？SEVENTEEN中擁有精緻混血臉蛋的成員「Vernon（崔瀚率）」，也在近日加入寸頭行列，俐落的黑色極短平頭，把立體五官襯托得更加美型，粉絲們秒戀愛大讚：「像是電影明星」、「還以為是合成圖，居然真的剃了！？」

▲SEVENTEEN Vernon。（圖／IG@idolissue）

也有粉絲充滿愛的DISS：「不好意思但真的很像孫悟空」、「長得帥的香腸猴」、「像帥版蕭敬騰」，不過預計2027年才會達到法定入伍時間的Vernon，也嚇到不少人以為得「提早入軍營」（笑）。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

這是李孝利？出道25年自爆「頭髮被剪壞」！超短瀏海＋破格狼尾網認不出：撞頭GD？

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！