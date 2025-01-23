丟丟妹被騙走1千多萬！停工2周「怒調監視器抓兇」 揭公司虧損內幕

記者潘慧中／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）和王心正在2023年離婚，並將直播品牌讓給前夫，消失半年後才另闢新的粉絲專頁「樓頂揪樓下」，依然交出漂亮成績單。然而，她近日坦言曾被員工騙走千萬元，罕見吐露虧損內幕。

▲丟丟妹曾被員工坑走1千多萬。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



丟丟妹最近向《三立新聞網》透露，當時明明很努力地經營直播事業，業績表現也都很突出，公司卻一度處於虧損狀態，讓她覺得相當詭異，決定停工兩周深入調查。

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於是，丟丟妹開始查看工廠的監控影像，檢視進貨情況，果真發現有員工與廠商勾結，私下坑走產品，「比如我叫100件牛肉或蝦子，但她實際進貨只有20件，剩下的80件都進去她口袋，我就這樣被a走一個月，那個洞有一千多萬。」

▲丟丟妹當時怒調監視器抓兇手。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



事實上，丟丟妹升國二的那年就在飲料店打工，到了高一的時候，轉職到童裝店，一天可以交出10到20萬的驚人業績。後來隨著智慧型手機問世，很多人透過直播賣東西，她決定辭掉幼教工作，和姊姊、弟弟各拿出5萬一起創業，慢慢闖出一片天。