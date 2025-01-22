獨家／女星岳庭遊比利時出大事　看完尿尿小童車被砸當場痛哭

記者葉文正台北–荷蘭連線報導

女星岳庭一家人長期旅居泰國普吉島開民宿，但最近她前往荷蘭探視念大學的大兒子，也趁這機會跟兒子開車到法國探視年邁的公公，沒想到途經比利時布魯塞爾時，因為去看尿尿小童，回到車位發現車子被砸，岳庭當場蹲在地上痛哭。

▲岳庭遇到帥警察超開心。（圖／岳庭提供）

回想這段旅程她表示，「雖然一直都知道歐洲各國治安不好，但看到車被砸時真的腿軟，這旅程怎麼再走下去？？？我焦慮到想吐，想說又給兒子留下不好的回憶，當場蹲下來痛哭。」她說幸好旁邊商店有華裔老闆，給她只箱跟膠帶，才把破碎車窗暫時黏好。

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▲岳庭車子後車窗被砸破。（圖／岳庭提供）

岳庭說，因為鑰匙帶在身上，「看到車車因為我靠近，它還照常開頭燈～眨眼，我難過的哭出來，覺得對不起它，沒有好好保護它。它一定很害怕。」她說第一次貼窗戶還沒貼好，高速公路時速達100以上，風切很吵。只好再買膠帶上路，在休息站借剪刀。嚴嚴實實貼好貼滿，覺得自己好厲害，又解鎖一項技能，希望不要再用上。」

▲黏好車窗繼續旅程。（圖／岳庭提供）

而他們去法國探視公公後，上次因急著離開，所以沒等警察來（等了快4個小時警察還是沒來。）所以回程再訪布魯塞爾，直接開去警察局備案。

▲岳庭跟兒子國外旅遊卻出事。（圖／岳庭提供）

岳庭說報案窗口高高在上，還沒輪到你時，全部的人都得在樓梯下面的空間等著。結束離開時，警察局到處都站滿人，看來治安真的很不好。她說這是開車後，這輩子第一次進警察局報案，還是在國外，竟然還是比利時。

但她也提到報案的小確幸：「問我筆錄的警察怎麼可以這麼帥啊，簡直就是雷神索爾站在我面前，我心跳不止，他又高又壯，帥慘了，腰間還有配槍，好危險喔，他有190公分吧，配合嬌小的我，好害羞，制服都藏不住他的6塊肌，讓我暫時忘了車子被砸的慘劇，離開前，我鼓起勇氣問，可以一起拍照嗎？」才心慌意亂的跟兒子離開比利時開車回荷蘭。