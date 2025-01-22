電影導演協會轟要飯說！　視后鍾欣凌「45字表態力挺」：敬。我們

記者田暐瑋／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視整年度23億預算，引發演藝圈反彈，最終國民黨團改為「刪除1％」。由《總鋪師》導演陳玉勳領軍的「中華民國電影導演協會」發出聲明，「讓大家背負著要飯的罵名，真的很抱歉，其實我們拍片仔的工作狀況比要飯的還慘。」對此，視后鍾欣凌也轉發力挺：「我很幸運，可以跟這群這麼棒的影視人員工作。」

▲鍾欣凌。（圖／記者周宸亘攝）



「中華民國電影導演協會 」21日在臉書發文，對於連日來的刪預算風波發表看法，更被形容像是要飯的，直言：「別人說你是要飯的，沒關係，建商的容積獎勵也是在要飯，孫中山先生也是到處討錢才能革命成功，有飯沒飯都謝謝賞飯吃的納稅人和觀眾。」連視后鍾欣凌都轉發該文力挺：「我很幸運，可以跟這群這麼棒的影視人員工作，充實自己，勇敢追夢，不負相遇，不虛此行，敬。我們。」

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▲鍾欣凌力挺電影導演協會。（圖／翻攝自鍾欣凌臉書）



協會指出，最近的低迷氣氛可能讓許多人感到悶悶不樂，「也許是我們中生代的導演不爭氣，讓大家背負著要飯的罵名，真的很抱歉，其實我們拍片仔的工作狀況比要飯的還慘，夏天曬太陽、冬天冷風吹整天、大清早出門、大半夜才能休息。」儘管如此，這些電影人依然對工作充滿熱情和夢想，無論拍片賣座與否，依然會感到滿足，因為他們關心的不僅是票房，更是社會的公平正義、弱勢群體、人權等議題。

協會強調，關注這些可能賺不到錢的議題，讓他們活得充實自在，「文化部補助的預算被刪了，年輕人追求夢想的機會少了、更艱難了，但我們再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拼來的，千萬不能放棄，放棄了就什麼都沒有了！」最後，協會鼓勵大家繼續講述自己的故事，「蛇年到了，套用巨蛇娘娘文英阿姨的一句話：回去看你老母，回家告訴父母你是在做ㄧ個值得驕傲的工作。」

▲電影導演協會轟要飯說。（圖／翻攝自中華民國電影導演協會 臉書）