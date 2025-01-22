徐懷鈺緋聞男被挖出！　不忍了內幕全說：應該先走人

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺睽違17年推出第七張全新專輯《光致・蛻變》，日前作客電台，主持人Dennis展示了他精心收藏的徐懷鈺歷年發行專輯，並意外發現CD裡夾著徐懷鈺的剪報，讓她驚呼：「趕緊收回去！」甚至還有當年緋聞，她也連忙澄清對方真的就只是朋友。最後徐懷鈺瞄到另一張剪報大笑說很八卦的，還開玩笑跟工作人員說：「請問這段live時間多長，感覺我們應該先走人！」

▲徐懷鈺睽違17年推出新專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）

徐懷鈺出道26年，從陽台曬衣服唱歌被音樂人聽見的故事開始，成為傳奇演藝之路。她表示，當時被住家對面的錄音師聽到她唱歌，透過雜貨店老闆打聽到她，想推薦她給製作人認識，但家人希望她完成學業後再規劃未來。高中畢業後，她忙著念書和打工，根本忘記了這件事情。

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後來徐懷鈺先去試鏡廣告模特兒，幸運地被選上進而成為代言人，發行了〈飛起來〉單曲後爆紅，才真正以歌手身分出道。Dennis問，如果當初沒有成為歌手，現在的徐懷鈺會在做什麼？她笑說：「現在的我，不是音樂家就是科學家吧！」

▲徐懷鈺上電台。（圖／Hit Fm聯播網提供）

其中新歌〈1798〉將她最不想面對的黑暗揭露出來。徐懷鈺表示，她有很多黑暗面，從小處於弱勢，家境不好必須一肩扛起家計，經歷過很多苦痛。她擔任公益活動代言人，與弱勢孩童見面聊天，認為要幫助或關心他們，必須取得信任，因此她將自己過往的經歷如實說出來，讓小朋友們也能勇敢說出自己的困難。徐懷鈺將這樣的坦白化成寫歌的靈感，出道以來常得面對大小風浪的她，藉歌療癒自己的同時，也盼透過歌曲安慰同樣遭遇的人，更想送給一路以來支持她的歌迷們。