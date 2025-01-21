吳宇森野火劫後餘生！帶2小狗返家　太太誤吸毒灰「感覺器官全移位」

記者蕭采薇／綜合報導

國際名導演吳宇森和太太牛春龍在洛杉磯野火劫後餘生，16日帶著兩條小狗回到住家，看到家裡雖然蒙上灰塵，不過庭院裡鎮家之寶觀世音菩薩還在。只有池裡荷花是家裡的重災區，荷葉八成都已枯黃，夫妻倆也馬上開始大清掃。

▲國際名導演吳宇森和太太牛春龍在洛杉磯野火劫後餘生，16日帶著兩條小狗回到住家。（圖／倪有純提供）

所幸吳宇森和附近鄰居的住家，都沒有被遭到火吻，只是逃難時看到新聞上火勢猛烈，燒得又大又久，一度懷疑房子已經沒了。到家後，儘管空氣中還有異味，但仍覺得「回家真好」，直呼有重生的感覺。吳宇森夫妻透露：「看到家裡安好，心裡的疲累感全沒了。」

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回家第一餐，原本妹妹吳飛霞要打理，但吳宇森很堅持要煮好菜給老婆吃，儘管只是三個簡單的熱菜，就讓他們很滿足，覺得比起這些日子在外餐風露夜的人「幸福多了」。而當地新聞報導，下星期還有另一風暴，全家進入備戰狀態。

剛剛歷劫歸來，工作狂的吳宇森仍心繫工作。他目前手上仍有四部電影，同時在進行編劇作業。而吳宇森重新快速進入工作中，太太牛春龍則擔心再次風暴隨時可能要離家，已在收拾衣服，以防萬一要再次被疏散，來收不及收拾。

▲吳宇森家中荷花原本開得茂盛，野火後已成重災區，圖為半年前景象。（圖／倪有純提供）

事實上，在16日回到家後，牛春龍花了一整天時間清掃，包括掃蓋地面上一層有毒的沙灰。然而17日牛春龍卻突然感覺喉嚨痛、全身不舒服，「感覺體內器官全被移位，鼻水像壞了的水龍頭，沒有開關的直流洩下來。」

事後牛春龍昏睡了兩天，且不斷的咳嗽，聲音至今仍是啞的。她說：「不知飄落院子裡的塵土有毒，應該戴口罩打掃，都是學到經驗啦。」而上回吳宇森離家時只帶了1件睡衣，在女兒吳尚方家中避難時，女兒買睡衣不手軟。回家後牛春龍巧手改造，已為吳宇森準備了三套睡衣，「萬一還要疏離，衣服夠穿。」

▲國際名導演吳宇森和太太牛春龍，靠著「專屬司機」妹妹吳飛霞（左）幫忙撤離。（圖／倪有純提供）

吳宇森也透露，雖然看新聞說，有些火是AI的製造的假象，但仍不免擔心，受災戶該如何面對未來的日子，「火勢的來到，這是大家意想想不到的意外。」不過仍慶幸家和工作室都完好，吳宇森還送了一束黃玫瑰安慰牛春龍，夫妻彼此安慰：「平安就好，要開工囉，萬一要逃，也做了萬全的準備。」