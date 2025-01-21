蔡尚樺露大腿根主持尾牙！　「戰袍開高衩」身材看光激辣

記者王靖淳／綜合報導

主持人蔡尚樺最近搭檔藝人張立東擔任十銓科技的尾牙主持人，首次與對方聯手主持的她，事後透過社群發文曬出當晚身穿開高衩禮服的穿著，火辣露出白皙美腿，姣好身材一次放送，貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲蔡尚樺搭檔張立東主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

照片中，蔡尚樺身穿一件深色禮服，上衣部分裝飾有精緻的金色細節，下擺則是高開叉設計，展現她白皙又修長的美腿。她的長髮自然垂下，完美襯托出她精緻的五官和甜美的微笑。至於站在她旁邊的張立東則穿著一件華麗的金色華服外套，整體襯托一股華麗氛圍。

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▲蔡尚樺分享與張立東主持的心得。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺在文中分享她與張立東首次聯手主持尾牙的經驗及心得，並表示，這次的尾牙擁有一種「大亨小傳、紙醉金迷」的風格。她透露，張立東搞笑稱自己有旺女同事體質，因此他們特地合拍一組照片，希望能互相沾沾喜氣。在這次的活動中，蔡尚樺特別感謝一位來自台中的同鄉，她提到，由於彼此都來自同地區，這種互相照應的氣氛，讓活動更溫馨，熱情氛圍也得到了現場的高度評價，「十銓科技的同仁好熱情。」