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曾是《不能說的秘密》女主角　汪小敏近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲《花兒朵朵》全國總冠軍、《一聲所愛·大地飛歌》歌王，三度登上央視春晚舞台，參與《天賜的聲音》節目錄製，並擔任周杰倫同名電影改編音樂劇《不能說的秘密》女主角的汪小敏，最近推出全新單〈那時總以為日子還長〉，歌詞中反映了對家人的感恩與思念，讓人在歌曲中體會成長路上被家人的鼓勵與支持的力量。

▲▼汪小敏《那時總以為日子還長》。（圖／種子提供）

▲汪小敏推出新歌〈那時總以為日子還長〉。（圖／種子提供）

汪小敏分享，雖然因工作繁忙和父母分隔兩地，但每天都會用社群軟體和電話分享日常，維繫彼此感情。唯一讓她掛心又內疚的是父母怕她擔心，常常報喜不報憂，生病的時候不會告訴她，等痊癒了才跟她說。她感謝父母在追夢之路上給予的百分百支持，她充滿感激地說：「當我碰壁或遇到問題的時候，每當我回頭看，他們總是很堅定地站在我身後，就是因為有他們的守護，我才能勇敢地往前走。」

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歌詞中提到「望見熱心腸的外婆，也拄起了拐杖」，這句歌詞讓汪小敏回憶起童年回外婆家，外婆總會坐在村口的石凳上等候他們，當她一看見外婆，就會興奮地以跑百米衝刺的速度撲進她的懷裏，外婆也會牽著她到村裡的小店買零食飲料，夏天的時候提前準備水果招待他們，汪小敏懷念地說：「在我很小的時候，曾經有和外婆在村裡生活過3年，得到外婆很細心的照料，她身上獨特的雪花膏和桂花頭油的香氣，讓我感到非常安心。外婆也是我粵語的啟蒙老師，這些點滴的畫面，讓我更記憶深刻。」

▲▼汪小敏《那時總以為日子還長》。（圖／種子提供）

▲汪小敏新歌勾起她思鄉情緒。（圖／種子提供）

談及過年計劃，汪小敏將會邀父母到上海一起度過，以前都是爸媽忙著準備年夜飯，這次決定換汪小敏親自下廚讓家人品嚐自己的手藝，一起看過年節目、聽著窗外的煙火聲音、給父母紅包拜年，過年期間也會到親戚家拜年，或是開車出遊觀光，感受濃厚的年節氣氛，希望為自己充電。

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