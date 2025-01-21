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名嘴麥若愚道歉了！亂爆「洗腳水女神」嫁豪門秘辛認錯：很慚愧

記者劉宛欣／綜合報導

香港「洗腳水女神」葉蘊儀曾嫁給富商陳柏浩，日前遭媒體人麥若愚爆料指她嫁入豪門後的一連串婚變內幕，一番言論使她十分不滿，20日發文對麥若愚的指控予以強烈反駁並要求道歉。對此，麥若愚在沉默了一天後，終於也透過Instagram公開道歉，同時透露已經私下向葉蘊儀致歉。

▲得知葉蘊儀動怒，麥若愚道歉了。（圖／翻攝自葉蘊儀IG、麥若愚臉書）

▲得知葉蘊儀動怒，麥若愚道歉了。（圖／翻攝自葉蘊儀IG、麥若愚臉書）

麥若愚21日在Instagram發文，認錯表示：「在講女明星豪門婚姻的節目，講了一段葉蘊儀小姐當年被渲染的婚姻故事，結果被葉小姐本人指正，與事實不符，對此深感抱歉。」接著介紹了葉蘊儀過去在1990年、17歲時走紅日本，與王祖賢一起入選了日本票選最受歡迎外國女星前10名的唯2華人。

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▲得知葉蘊儀動怒，麥若愚道歉了。（圖／翻攝自葉蘊儀IG、麥若愚臉書）

▲得知葉蘊儀動怒，麥若愚道歉了。（圖／翻攝自葉蘊儀IG、麥若愚臉書）

▲麥若愚發文。（圖／翻攝自麥若愚IG）

麥若愚透露已經在20日透過Instagram向葉蘊儀致歉，隨後翻箱找出了當年採訪葉蘊儀的指本報導，他表示「回想當年媒體見到葉蘊儀本人，都被她清純亮麗的容貌，驚為天人，現在看採訪內容，父親是建築師，當時她的願望是拍戲賺足學費去法國學服裝設計，家境應該是充裕的，真的無需嫁入豪門。」被葉蘊儀指正後，才知她並非嫁入豪門，慚愧道「真是媒體不正確的渲染豪門」。

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