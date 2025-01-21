尾牙目睹女同事「幫老公整理帽T棉絮」！陳艾琳怒了：請有點邊界感

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳從《大學生了沒》出道，2019年與Alex（顏庭笙）結婚後，不時會和粉絲分享婚姻生活。她20日便在社群網站透露，前一天尾牙的時候，意外目睹「先生的女同事在幫他整理帽T上的棉絮」，讓她一口怒氣遲遲嚥不下去。

▲陳艾琳吃尾牙目睹女同事幫老公整理帽T棉絮。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）



陳艾琳在Threads透露，可能是最近太無聊的關係，19日去吃Alex公司的尾牙時，夫妻倆剛好坐不同桌，她又恰巧往後看到女同事在幫老公整理衣服上的棉絮，「想了一天還是好生氣！」

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▲陳艾琳和Alex感情越來越穩定。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



陳艾琳在留言區接著說，黏在Alex那件衣服上的棉絮，她從拿出洗衣機、曬乾、收到老公衣櫃，直到另一半穿出門前，她都一路看著它，「我這麼不在乎，我不允許其他人在乎！」

▲陳艾琳想了一天還是很生氣。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



事情既然已經發生，陳艾琳只想藉此呼籲所有女生，「若同事是（有）老婆的人還請有點邊界感，又不是在拍單身即地獄。」Alex看到後則在留言區回覆「最近太無聊無誤」，她也笑答「愛你唷」，感情依舊甜蜜。

▲Alex在留言區回覆陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）



陳艾琳Threads全文：

大概是最近太無聊，

昨天先生尾牙跟先生坐不同桌，

往後一看先生的女同事在幫他整理帽T上的棉絮，

想了一天還是好生氣

真的麻煩各位女生若同事是老婆的人還請有點邊界感，

又不是在拍單身即地獄。

而且那件衣服我是看著那坨棉絮（其實是紙屑）黏著 ，

從洗衣機裡拖出來 ，

再曬乾它 ，

再移到他衣櫃，

再看他穿出門的！

我這麼不在乎我不允許其他人在乎