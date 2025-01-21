GD隔10年重逢鄭亨敦！破天荒錄節目　金秀賢、丁海寅、BIGBANG都來了

記者吳睿慈／綜合報導

天王權志龍（G-Dragon）睽違7年回歸，繼發表新曲〈POWER〉後，他又與BIGBANG成員太陽、大聲合體亮相MAMA舞台，熱力嗨唱新曲〈HOME SWEET HOME〉，引爆K-POP圈討論熱潮。活動全面啟動，他更攜手曾打造《無限挑戰》的金泰浩PD，以及老朋友鄭亨敦合作綜藝節目《Good Day》，台灣觀眾同樣有福，可在愛奇藝國際版收看！

▲GD綜藝《Good Day》即將推出，台灣也看得到 。（圖／愛奇藝國際站提供）



《Good Day》節目近日釋出預告片，畫面中，GD滿心期待等待著某人的到來，並輕聲喃喃「好想他」，當看到搭檔鄭亨敦出現時，他小跑步迎接對方並給予溫暖擁抱。

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兩人久別重逢隨即坐下暢談，GD笑容滿滿說著「哥哥都沒變」、「哥哥好可愛」，兩人過去因2013年在《無限挑戰》的「無限歌謠祭」結緣，並組成「零錢CP」，相隔10年多重逢，再次合作，兩人的互動讓觀眾感受到他們深厚的友情，無疑讓觀眾對節目充滿期待。

▲GD重逢鄭亨敦。（圖／愛奇藝國際站提供）



《Good Day》將以音樂節目的形式，由GD親自擔任製作人，與來自各行的嘉賓共同創作歌曲，並通過真人秀的方式呈現他們在音樂創作過程中的故事。節目計劃邀請眾多重量級嘉賓，包括金秀賢、黃晸珉、丁海寅、任時完，還有BIGBANG成員太陽、大聲及女團aespa等。

節目將於2月16日21點40分首播，並由愛奇藝國際版獨家播出，台灣觀眾將能在首播當天同步收看，並附有繁體中文字幕。這檔節目不僅展示了GD的音樂才華，也為觀眾提供了近距離欣賞他與各界名人合作的機會，無疑是2025年最受矚目的綜藝節目之一。