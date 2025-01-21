白家綺懷孕拍戲「孕吐超嚴重」　親揭蔡昌憲暖舉…劇組貼心顧全程

記者黃庠棻／台北報導

台灣時代劇《苦力》將在本週六民視無線台播出，演員白家綺分享了她在拍攝《苦力》期間的趣事，更透露自己懷孕期間受到劇組無微不至的照顧。

▲白家綺懷孕時拍攝《苦力》，當時孕肚相當嚴重。（圖／民視提供）

白家綺表示，在拍攝《苦力》時，她正懷著兒子「斗仔」，孕吐反應相當嚴重。為了讓她能更舒服地拍攝，劇組同仁想出了許多暖心的方法，她笑說「有一次我因為孕吐很難受，躺在休息區休息，沒想到蔡昌憲竟然剝了一個橘子，然後拿著橘子皮在我身邊揮舞，說是要用橘子香氣來舒緩我的不適。」

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▲白家綺懷孕時拍攝《苦力》，當時孕肚相當嚴重。（圖／民視提供）

除了蔡昌憲的暖心舉動，劇組的其他演員也給予了白家綺很多的幫助。她透露，在拍攝礦場戲份時，因為場地較為偏僻，且拍攝時間長，劇組特別為她準備了舒適的休息區，讓她能夠隨時休息。

▲蔡昌憲在拍攝《苦力》時，努力緩解白家綺懷孕的辛苦。（圖／民視提供）

白家綺表示「在《苦力》劇組，我感受到滿滿的溫暖。大家不僅在工作上互相幫助，私底下也像一家人一樣。」她更透露，在拍攝期間，謝瓊煖對她照顧有加，常常會主動關心她的身體狀況，讓她非常感動。聽到民視將重現礦工的故事《苦力》，讓她非常感動，當時拍攝的點滴也湧上心頭。

▲白家綺懷孕時拍攝《苦力》，當時孕肚相當嚴重。（圖／民視提供）