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愛莉莎莎「泰國比台灣安全」！吐心聲：至少不會莫名被告被側翼攻擊

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎日前正式入住泰國新家，也因此被許多粉絲問到「在泰國要怎麼安全」一事，對此，她20日在社群網站附上哭笑不得的表情符號回答：「我覺得某方面比台灣還安全，至少不會莫名就被告被關被側翼攻擊。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝Instagram／goodalicia ）

▲愛莉莎莎回答粉絲問題。（圖／翻攝Instagram／goodalicia ）

愛莉莎莎在Instagram限時動態表示，「在泰國要怎麼安全」的問題對於住在當地的外國人而言都很問號，原因是泰國和台灣一樣安全，除非去做來路不明的高薪打工、或者是在夜店喝陌生人的酒。

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▲愛莉莎莎在泰國擁有房子。（圖／翻攝Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，她在泰國經常喝酒到半夜，還獨自走回家，一路上根本沒有任何人搭理她，「偶爾會有變態日本大叔啦」，她甚至覺得當地某方面比台灣還安全，「至少不會莫名就被告被關被側翼攻擊。」

愛莉莎莎IG全文：

很多人問我在泰國要怎麼「安全」
這個問題對我們這些住泰國的外國人都很問號
就真的…安全到跟在台灣一模一樣
（只要你不要去做來路不明的高薪打工跟夜店喝陌生人的酒）
我常常喝酒到半夜都一個人走回家
根本不會有半個人理你（偶爾會有變態日本大叔啦
甚至我覺得某方面比台灣還安全
至少不會莫名就被告被關被側翼攻擊

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