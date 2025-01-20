立法院恐刪影視預算　「黑潮計畫進行中」文化部長李遠發聲了！

記者黃庠棻／台北報導

逢立法院展開新年度（114年）審查各行政部門預算之際，臺灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）籲請立法委員理性審查文化預算、支持有關台灣文創內容產製與推廣等相關計畫，齊為台灣影視音產業的發展而努力。

▲文化部長李遠。（圖／記者屠惠剛攝）



市場與資金實為內容產業蓬勃發展之關鍵要素，兩者皆需政府與產業的群策群力方能實現。立法院近年推動相關修法，將影視音與台灣內容為核心發展的「文創」升級為國家戰略重點文化創意產業，並增加租稅優惠引導民間資金及政府投資，為影視音產業的發展注入活水，至今已獲多家上市櫃公司響應投入。

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▲立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠發聲。（圖／文化部）

文化部從去年開始執行、旨在提升台灣內容國際能見度之「文化黑潮計畫」亦是匯聚政府與民間資源的具體行動，吸引廣大的產業成員投入，持續創作以台灣為本的文創作品。這是項影響深遠的目標，政府與民間的合作正如火如荼地進行著，為建立文化軟實力及國際競爭力戮力以赴。



國家整體文化預算比例之增長向來是進步國家的指標之一，今明兩日適逢立法院審理文化部會相關預算，驚見有立法委員提出大幅刪減之提案，臺灣新媒體暨影視音發展協會成員橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、演藝經紀、時尚、出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務等多元領域，無不憂心立法委員此舉將動搖台灣內容產業好不容易建立起來的競爭實力與成長動能。

▲文化部長李遠（左）。（圖／文化部提供）

茲發文籲請立法院理性審查並支持文化預算、齊為台灣影視音內容產業的發展而努力。同時呼應文化部李遠部長日前之說明「文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，臺灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」