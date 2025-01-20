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恭喜！蔡依林同框姊姊蔡旻紋　幫蔡媽歡慶70大壽

Jolin穿著紅色格子的蛋糕裙，姊姊蔡旻紋也穿著小短裙，為蔡媽慶生。（翻攝自蔡旻紋IG）

▲Jolin穿著紅色格子的蛋糕裙，姊姊蔡旻紋也穿著小短裙，為蔡媽慶生。（翻攝自蔡旻紋IG）

圖文／鏡週刊

Jolin蔡依林的媽媽今（20）日過70歲大壽，親朋好友提前為她舉辦慶生趴，Jolin穿著紅色格子的蛋糕裙，姊姊蔡旻紋也穿著小短裙、蕾絲花邊襪，兩姊妹一起拉著寫有蔡媽名字「春美」的氣球，姐妹倆如少女般粉嫩。

還有網友貼出慶生趴現場的照片，原來除了「春美」氣球，還有「春暖花開、美不勝收」的大紅色背版，開頭兩字就是蔡媽的名字，處處充滿了巧思，讓網友都直呼：「蔡媽人生贏家」「完全看不出蔡媽70歲了」。

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除了為媽媽慶生，蔡依林還在社群網站中曝光一連串打扮復古風格的照片，甚至在活動中驚喜同框《後宮甄嬛傳》的娘娘孫儷，瞬間掀起不少粉絲討論。

蔡依林近日在社群中釋出多張美照，從照片裡，她穿著一套有著花朵造型的衣服，搭配上短裙露出纖細的雙腿，襯托出優雅的氣息，值得注意的是，在戲劇界相當有發展的孫儷則是穿著一身紅色的洋裝現身活動同框，孫儷透露自己很喜歡聽蔡依林的歌曲，尤其是欣賞她又唱又跳，氣息還可以這麼足。


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