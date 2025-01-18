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Ryu心疼Yuma被網暴：我造的孽！　宣布離婚未來動向全說了

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今（18）日兩人首度同框拍片，正式宣布夫妻倆離婚。其中Ryu更坦言，見到Yuma被網暴感到心疼，同時也直言：「這是我造的孽。」

▲▼Ryu、Yuma離婚（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Ryu、Yuma宣布離婚。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

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Ryu坦承，去年11月他在IG上發布的貼文，因酒後失慎導致一些私人訊息被不當公開，貼文曝光後，不只引起粉絲的擔憂及失望，也無意中使伴侶Yuma遭受到不公的對待和網路暴力。Ryu對此表達深深的歉意，「我覺得我想要傳達的訊息，並不是很好地傳達給大家，這些是在網路上流傳的情報，也並不是所有事情都是與事實相符，讓Yuma更像是壞人，這是我造的孽，也因為我發布的那些文章，讓Yuma被網暴，這些心痛的結果，真的不是我想看到的。」

▲▼Ryu、Yuma離婚（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Ryu、Yuma離婚，祝福對方幸福。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

Ryu透露，由於這些事件對雙方造成深遠的影響，因此在經過多次的討論，他與Yuma決定結束他們的婚姻關係，並坦言已於去年12月正式提交離婚申請。他表示這項決定是經過慎重考慮的，並對於所有支持他們的粉絲表達歉意，因為他們的私人問題最終影響到個人形象，以及粉絲對於他們的情感，「聽到這個消息，我相信一直以來支持我們的朋友，你們一定感到非常難過，很抱歉讓你們今天看到我們兩個這樣的局面。」

▲▼Ryu、Yuma離婚（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Ryu、Yuma離婚，兩人將把房子賣掉。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

最後，Ryu、Yuma輪流宣布他們未來的計劃，表明將會離開他們長大及目前居住的茨城縣，各自在新的城市開始新生活。Ryu表示他將繼續作為日本文化的傳播者，而Yuma則計劃繼續她的創作活動，希望能夠進行更多自我成長的活動。

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