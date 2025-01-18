劉芯彤尾牙斷片「被帶去開房間」　醒來驚見躺床上：只有吐的記憶

記者王靖淳／綜合報導

前主播劉芯彤今（18）日在社群發文，分享自己昨天晚上參加尾牙喝到斷片，且只剩下在廁所吐的記憶。她透露醒來時發現被老公帶去開房間，「看到自己衣服還穿好好的，感到比較驚嚇。」貼文曝光後，掀起不小討論。

▲劉芯彤會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

劉芯彤透露，尾牙當晚她大約在享用到第四道菜的蝦子後，就開始對後續的菜色失去記憶。她描述當晚的狀況，「只記得在現場一直喝，然後接下來只有廁所吐的記憶點。」劉芯彤還幽默地提到，她連自己讓老公在會場樓上的喜來登飯店開房間，讓她休息的事情都沒有記憶。

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劉芯彤坦言，這次的尾牙經歷，讓她體會作為部門主管首次參加的壓力，「第一次身為一個部門主管的尾牙，果然是會醉倒的。前輩的話要聽，我就是沒聽沒做好準備，才GG。更慘的是，沒抽到大獎。」有趣的是，劉芯彤表示，她醒來後發現躺在床上，且衣服仍然整齊的事實感到驚訝，「我自己走路上樓去房間，我怎麼沒記憶？其實，我醒來後，看到自己衣服還穿好好的，感到比較驚嚇。」

▲劉芯彤昨晚尾牙喝到斷片。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖之外，同時也紛紛留言表達對此事的看法。有人虧她「妳醒來的時候應該很驚恐」，還有網友幽默指出「還好只是開房間不是買房子，不然醒來手裡多一套房」，甚至還有人對劉芯彤醒來時的情形表示驚訝，「怎麼去房間的也不知道！醉的人很重的！」