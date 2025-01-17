黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

記者劉宛欣／綜合報導

「星女郎」黃聖依與富商丈夫楊子在節目《再見愛人4》中的婚姻危機屢屢成為話題，夫妻倆透過節目重新檢視彼此的關係，最終楊子決定繼續這段婚姻，而黃聖依則選擇結束。然而，節目中的互動和選擇結果引發網友質疑，紛紛猜測是「節目劇本」演出的情節。隨著節目的播出，楊子在事後的回門宴中公開透露了自己的答案，進一步澄清了這場婚姻的現狀。

▲黃聖依曝婚姻現況。（圖／翻攝自微博）

在《再見愛人4》的回門宴上，節目中的3對夫妻重聚，黃聖依在宴會中端出了自己親手製作的羅宋湯，透露這是她學會的第一道菜，這道菜雖然她曾做給楊子吃，卻被批評「不好吃」，但對她來說，這是一道自己非常喜愛的菜肴。她在宴會上說道：「我想表達的是，只要我自己喜歡就好了，對他怎麼樣我不在意...最重要的是自己喜歡。」

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楊子則在宴會中透露，自己和黃聖依目前已經不再共同生活，兩人已經徹底分開。儘管如此，他表示兩人仍然保持一定的聯絡。黃聖依則表示，參加這個節目讓楊子發生了不少改變，她認為「從節目結束後，他的思維方式有所調整，對孩子的態度也有了改變」，她對這些變化表達了肯定。

▲楊子目前與黃聖依分開生活。（圖／翻攝自微博）

另外，黃聖依在節目中曾透露財產大權掌握在楊子手中，自己並未擁有個人財產。然而，經過這段時間的變化，黃聖依現在已經擁有了屬於自己的財產。她在回應時表示：「現在確實拿到了屬於我自己的那部分，希望以後能依靠自己的雙手創造更好的明天。」不少網友也紛紛為黃聖依送上祝福。

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