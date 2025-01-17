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YOYO家族今年登「火球祭」大舞台？　楊大正親自解答認「有討論」

記者蕭采薇／台北報導

由樂團「滅火器」主辦的音樂祭「火球祭」，2024年底在樂天桃園棒球場時，特地邀請了YOYO家族的哥哥姐姐，演唱包括《卡加布列島》、《捏泥巴》、《釣魚記》等經典帶動唱歌曲，現場氣氛嗨翻天。「聽團仔」紛紛敲碗希望YOYO家族明年可以登上大舞台，主辦人楊大正也正面回應。

▲▼滅火器出席火球祭 。（圖／夥球擊提供）

▲滅火器主唱楊大正，也是「火球祭」主辦人 。（圖／夥球擊提供）

YOYO家族的「南瓜哥哥」和「天竺鼠姊姊」演唱了多首經典兒歌，並與現場大小朋友們熱情互動。活動結束後，表演片段在網路上迅速傳播，不少人直喊根本是當天最經典演出，更有人感動表示：「當年的小孩，都還活在心中。」掀起一陣討論。

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▲▼YOYO家族。（圖／翻攝自天竺鼠姊姊IG）

▲YOYO家族。（圖／翻攝自天竺鼠姊姊IG）

不過因為YOYO家族這回只安排在小舞台演出，現場其實空間不大，也強碰大舞台的夯團演出，讓不少人因而錯過。許多「聽團仔」紛紛請願，希望今年火球祭能讓哥哥、姊姊們登上大舞台。對此楊大正17日出席《火神的眼淚》音樂劇記者會時，也正面回應：「可以啊！」

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

楊大正透露，自從去年的合作後，和YOYO台都保持友好關係，「因為自己也有孩子，有看到他們陪伴孩子長大的那份溫暖。有一直在討論今年（火球祭）的合作，或是平常有什麼活動可以結合。」看來各位240個月以上的的寶寶們，今年可以期待在大舞台一起捏泥巴了！

 

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