ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

公視遭刪預算掀影視界抗議！　炎亞綸發聲力挺：當然需要存在

記者蔡宜芳／綜合報導

立法院國民黨團針對114年度總預算案，以報導偏頗、戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，此舉引起藝文界反彈。對此，公視小編在Threads發文問網友「公視需要存在的理由」，而男星炎亞綸也現身留言。

▲▼公視遭刪預算掀影視界抗議！炎亞綸力挺：當然需要存在。（圖／翻攝自Facebook／一把青 a Touch of Green、公視粉絲團）

▲公視製作過許多經典夯劇。（圖／翻攝自Facebook／一把青 a Touch of Green、公視粉絲團）

公視小編16日發文問道：「你覺得公視需要存在的理由是什麼？想聽聽看大家的想法，不論支持或是反對都可以。」吸引許多網友留言討論。而曾以公視節目《36題愛上你》獲得金鐘主持人獎的炎亞綸，則力挺表示：「當然需要存在，但也有很多需要修正的地方，一邊修正一邊贏取更多的認同。我很感謝公視的照顧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公視遭刪預算掀影視界抗議！炎亞綸力挺：當然需要存在。（圖／翻攝自Threads／ptstaiwan）

▲炎亞綸力挺公視。（圖／翻攝自Threads／ptstaiwan）

此外，前北市政府副發言人、YouTube頻道「小牛講正經」主持人柯昱安（小牛）也整理了公視歷年來製作的經典戲劇作品，包括《痞子英雄》、《一把青》、《我們與惡的距離》等，直言：「我發現很多人以為那些過去愛看的台劇都是Netflix拍的，不然就是從天上掉下來的，完全不知道公視預算被全砍會有什麼下場。就是以後再也不會有這些優質戲劇的空間了，望周知。」

不過據了解，國民黨團經過一整天的協商，已將提案修改為刪減1%，也就是刪減2300萬。國民黨立委葛如鈞16日表示，坊間流傳刪除公視預算23億，完全是純粹子虛烏有；對於公視小編因國民黨擬提案刪除公視23億元預算，在社群媒體發問，葛如鈞說，對於公視當然應該存在，要講1萬種理由都可以，但絕不是用這種打擦邊球、情勒公眾的方式存在。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

直擊／李玟二姊證實「徹底斷聯Bruce」 　87歲母慟喊：救救我的妹妹

直擊／李玟二姊證實「徹底斷聯Bruce」 　87歲母慟喊：救救我的妹妹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

公視, 炎亞綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 公視董監事會發聲！　遭砍23億預算強調：公共媒體是社會的公共財
  2. 斑恩Ben因一首歌抖音爆紅卻遭網暴！　逼自己放下手機才走出
  3. 才宣布今年有演唱會　孫燕姿農曆年前突爆喜訊！
  4. 全職媽媽vs.職業媽媽誰比較累？　歐陽靖曝辛酸：誰說我沒辦法
  5. 獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲
  6. 「格鬥許光漢」全場認證天菜！　三浦孝太豪爽認會去夜店：台灣女生很美
  7. Energy北高雙蛋＋新加坡還唱不夠！　睽違20年「完整體唱馬來西亞」
  8. 小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的
  9. 凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆
  10. YOYO家族今年登「火球祭」大舞台？　楊大正親自解答認「有討論」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366