公視遭刪預算掀影視界抗議！　炎亞綸發聲力挺：當然需要存在

記者蔡宜芳／綜合報導

立法院國民黨團針對114年度總預算案，以報導偏頗、戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，此舉引起藝文界反彈。對此，公視小編在Threads發文問網友「公視需要存在的理由」，而男星炎亞綸也現身留言。

▲公視製作過許多經典夯劇。（圖／翻攝自Facebook／一把青 a Touch of Green、公視粉絲團）

公視小編16日發文問道：「你覺得公視需要存在的理由是什麼？想聽聽看大家的想法，不論支持或是反對都可以。」吸引許多網友留言討論。而曾以公視節目《36題愛上你》獲得金鐘主持人獎的炎亞綸，則力挺表示：「當然需要存在，但也有很多需要修正的地方，一邊修正一邊贏取更多的認同。我很感謝公視的照顧。」

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▲炎亞綸力挺公視。（圖／翻攝自Threads／ptstaiwan）

此外，前北市政府副發言人、YouTube頻道「小牛講正經」主持人柯昱安（小牛）也整理了公視歷年來製作的經典戲劇作品，包括《痞子英雄》、《一把青》、《我們與惡的距離》等，直言：「我發現很多人以為那些過去愛看的台劇都是Netflix拍的，不然就是從天上掉下來的，完全不知道公視預算被全砍會有什麼下場。就是以後再也不會有這些優質戲劇的空間了，望周知。」

不過據了解，國民黨團經過一整天的協商，已將提案修改為刪減1%，也就是刪減2300萬。國民黨立委葛如鈞16日表示，坊間流傳刪除公視預算23億，完全是純粹子虛烏有；對於公視小編因國民黨擬提案刪除公視23億元預算，在社群媒體發問，葛如鈞說，對於公視當然應該存在，要講1萬種理由都可以，但絕不是用這種打擦邊球、情勒公眾的方式存在。