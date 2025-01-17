Albee開高衩主持尾牙！一開腿「腿根全看光」 被拍低胸跳舞激辣

記者潘慧中／綜合報導

最近適逢尾牙季，口條流利、反應機智的Albee（范乙霏）也接了一些相關工作，格外引起討論是16日主持伸泰國際的尾牙時，她以一襲低胸、開高衩禮服現身，還跟著音樂跳舞應援，火辣體態至今已吸引1.1萬人按讚。

▲Albee穿禮服跳舞。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



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照片中，可以看到Albee身穿金色亮片禮服，相當映襯她的白皙肌膚，平口低胸剪裁除了展現性感的肩頸線條，還若隱若現出北半球；側邊開高衩的設計搭配黑色跟鞋，完美襯托出修長美腿，身材維持得很好。

▲Albee穿開高衩禮服主持。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



事實上，Albee曾在節目《今晚開讚吧》坦言自己是吃貨，但被問到還能保持窈窕身材的關鍵原因時，她解釋「就是自己要分配」，比方說她很愛吃巧克力，若當天嗑了巧克力就要少吃其他東西，「要稍微去均衡一下。」

▲Albee擁有窈窕好身材。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）



此外，Albee也會把握追劇的時候，做一些簡單的運動，像是「俄羅斯轉體」，坐在椅子上、半抬高雙腿，手放在胸前扭轉身體，鍛鍊核心肌肉，一回合至少要做30到45秒，依自身的身體狀況決定做幾回合。