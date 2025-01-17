記者陳芊秀／綜合報導

中華航空董事長謝世謙於昨（16日）因心肌梗塞猝逝，享壽73歲，噩耗震驚各界。曾被譽為「最美空姐」的林佩瑤曾在華航任職，原本發文悼念，不過貼文已經刪除。

▲華航董事長謝世謙逝世享壽73歲。（圖／華航提供）

林佩瑤先以淚崩表情符號談及「今天最難過的消息」，接著回憶起當年離職時的點滴，提到在完成離職流程的最後階段，謝世謙曾試圖挽留她，並溫暖地說：「佩瑤呀，我都有聽妳唱歌喔！真的都想清楚了嗎？華航是一個很棒且適合長久發展的地方，現在後悔還來得及喔！」她更稱讚謝世謙是她心目中最溫暖的董事長。

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而林佩瑤坦言自己已經深思熟慮，並感謝董事長的支持，隨後正式結束在華航的職涯，成為了這家公司的「前員工」。談及這段過往，林佩瑤感慨地表示，在華航工作的13年是她人生中最美好的時光，這份經歷也讓她成長和收穫良多。然而，她也坦承，儘管華航是一個適合長期發展的地方，但當時的環境與她的需求已經不再契合，因此選擇了離開。

▲林佩瑤發文悼念。（圖／翻攝自臉書）

然而，林佩瑤已將該篇貼文刪除，隨後發文：「無聊又莫名其妙的人真多。」

▲林佩瑤刪除悼念文，隨後發文回應酸民。（圖／翻攝自Threads）