快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

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快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演洪尚秀重修駕照親陪產檢

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名演員金珉禧（42歲）和大22歲的知名導演洪尚秀今（17日）被爆已擁愛的結晶，女方已經懷孕6個月，預計在今年春天生產，而這也是他們維持婚外情關係的第9年，引起討論。

外送稿用 ▲▼ 金敏喜與洪尚秀。（圖／翻攝自YouTube／TongTongTV 통통TV）

▲金珉禧和洪尚秀不倫戀第9年，女方已懷孕。（圖／翻攝自YouTube／TongTongTV 통통TV）

據韓媒《Dispatch》報導，金珉禧於去年夏天得知懷孕，目前已進入懷孕後期，預計於今年春季生產，兩人目前居住在京畿道河南市。洪尚秀更為此搬離與原配同住的首爾住所，在金珉禧父母居住的地區重新安家，近期還重新學習駕駛，以便為金珉禧的產後生活做好準備，他們也被拍到一起外出購物和前往婦產科進行檢查的畫面。

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▲▼金珉禧和洪尚秀不倫戀第9年，女方已懷孕。（圖／翻攝自FACEBOOK／dispatch news）

▲《Dispatch》報導金珉禧和洪尚秀前往產檢。（圖／翻攝自FACEBOOK／dispatch news）

事實上，金珉禧與洪尚秀的關係始於2015年合作電影《這時對，那時錯》，並於2017年公開承認婚外情。儘管洪尚秀尚未與原配妻子離婚，這名孩子將被登記為洪尚秀的非婚生子女，母親一欄則可能標記為洪尚秀的原配，也可能由金珉禧單獨登記。

自戀情曝光後，金珉禧專注於出演洪尚秀執導的電影，包括《那天以後》、《江邊旅館》、《逃亡的女人》和《By the Stream》等13部作品，成為洪尚秀電影的靈魂人物。2023年，她憑藉《By the Stream》榮獲第77屆洛迦諾電影節最佳女演員獎，該獎項也是她懷孕後的首次重大國際榮譽。

金珉禧即將迎接新生命，這對長期處於輿論焦點的伴侶來說是一個新的開始。未來，她如何在家庭與演藝事業之間取得平衡，將成為外界持續關注的焦點。

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