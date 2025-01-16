華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

記者蔡琛儀／綜合報導

73歲的華航董事長謝世謙今（16日）驚傳心肌梗塞猝死，震驚業界。而他的女兒、旺福樂團貝斯手推機，也發文悼念爸爸，難過表示，前一天回娘家時爸爸才說自己小感冒，「他回覆我的聲音非常洪亮，我真的以為就只是小感冒而已。」令人不捨，也因此意外曝光她的驚人身世。

▲▼旺福貝斯手推機是華航董事長謝世謙女兒。（圖／翻攝推機IG）

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推機發文表示，國小的時候每到假日，爸爸就會騎車載她到南京東路的華航大樓，「他埋頭加班，我就在旁邊寫功課，整層樓就只有我們兩個。現在回想起那段記憶，真的好奇幻，而且莫名的美好。」也說爸爸不但照顧了一家人，「也在自己的工作崗位上，發電燃燒到最後一刻。」

她不捨告別父親：「我知道你退休後要去更美更絢爛的地方享受退休生活，而且你在地球上任務已完成！可以放心地飛去了！會永遠記得你的幽默和溫暖，不善於表達愛，但所做的一切都充滿了愛！還有我一輩子都練不會的美麗字跡（慚愧）。謝謝親愛的老爸，好好休息了，一路好走。」

▲華航董事長謝世謙今天病逝。（圖／翻攝推機IG）

事實上，推機過去對於自己的身世相當低調，罕有人知她的父親竟是華航董座，老公、旺福主唱小民更是謝世謙的女婿，因此今晚發文也有網友感到相當震驚，也盼推機能節哀。