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前女團成員單身N年　「拒絕相親逾20次」媽媽氣炸...唯一條件曝

記者蔡琛儀／台北報導

前「南台灣小姑娘」成員蕭玉芬近日推出新專輯《鴛鴦露水夢》，與沈建豪合唱的同名新歌為三立電視八點檔《願望》片尾曲，蕭玉芬表示新歌很有意境，唱得十分有感，但她捨棄過往擅長的高音，難得以中低音詮釋，直呼這個新挑戰吃盡苦頭，而新歌有著濃郁愛的感傷，在錄音室演唱過於投入數度哽咽。

▲▼蕭玉芬、沈建豪《鴛鴦露水夢》。（圖／豪記提供）

▲蕭玉芬是前「南台灣小姑娘」成員。（圖／豪記提供）

對於感情，蕭玉芬笑說老媽很著急，自己倒是隨遇而安，這些年來母親一直積極的費心安排相親，至少超過20次，「但我仍處於只看對方照片，並未給對方我的資料與照，只有表明我是藝人，對於相親還是很抗拒的。」透露這些年來相親對象，條件好的非常多，也曾遇過不想跟藝人交往的，也由於她的不配合態度，母親曾氣得撂話不再找人幫忙介紹，但隔一陣子又開始積極。

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蕭玉芬並坦言之前遇過許多渣男，因而更需要謹慎觀察，「我的條件是不生小孩，因此目前對感情而言我抱著平常心，母親曾苦勸我凍卵，但我完全不考慮，我喜歡婚姻是兩人世界，還是會期待，但如果事實遇不到也不會強求，感情的事就隨緣吧，新的一年以工作為重，努力衝刺！」

▲▼蕭玉芬、沈建豪《鴛鴦露水夢》。（圖／豪記提供）

▲蕭玉芬和沈建豪合唱〈鴛鴦露水夢〉。（圖／豪記提供）

此外新歌〈鴛鴦露水夢〉，邀來剛加入豪記唱片新人歌手沈建豪首度對唱，蕭玉芬開心分享兩人都是高雄人，也都是牡羊座，「而且他還住在我的隔壁區，很幽默風趣，雖然我們都是《綜藝1級棒》節目的固定班底，但有趣的是節目錄影至今，我們還沒有對唱過耶，此次拍攝新歌MV，我們深情對看以及牽手等的互動情境戲，幾乎非常的順利一鏡到底，新歌MV一推出，許多粉絲還留言希望我們在一起啦，幫忙送作對，我們是同門的好拍檔啦！」

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