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《甄嬛傳》播出13年「娘娘們全合體了」！她女大18變劇迷認不出

記者劉宛欣／綜合報導

2011年播出的宮鬥劇《後宮甄嬛傳》至今播出14年，仍是許多人心目中難以超越的宮鬥天花板，每年重播都還是吸引大量死忠劇迷追劇。近期，官方發起了《甄嬛愛不停──甄嬛傳小主節晚會》活動，演員群也集結一起拍攝了中國《VOGUE》畫報。主角孫儷坐在C位上光彩照人，讓人驚訝的是，飾演「甄嬛」妹妹「玉嬈」的徐璐，讓不少網友都認不出來。

▲《後宮甄嬛傳》小主們集結。（圖／翻攝自微博）

▲《後宮甄嬛傳》至今仍是經典。（圖／翻攝自海報）

此次《VOGUE》幾乎把《後宮甄嬛傳》所有演員陣容邀來，除了主演孫儷（甄嬛）、蔡少芬（皇后）、蔣欣（華妃）等，還包括婢女流朱、剪秋、寶鵑、「祺嬪」唐藝昕、「安陵容」陶昕然、「富察貴人」趙秦、「端妃」李宜娟、「曹貴人」陳思斯、「欣貴人」萬美汐、「齊妃」張雅萌、「敬妃」楊紫嫣、「夏冬春」穎兒等總計20位女星和5位男星，導演鄭曉龍也共襄盛舉，共有26人參與拍攝。

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▲《後宮甄嬛傳》小主們集結。（圖／翻攝自微博）

▲《後宮甄嬛傳》小主們集結。（圖／翻攝自微博）

《後宮甄嬛傳》已經播出超過13年，這次演員們不再穿著古裝戲服，讓不少網友在認人時感到有些困難。在劇中飾演「甄嬛」妹妹「玉嬈」的徐璐，當時年僅17歲，而如今她已經完全褪去稚氣，展現出更加成熟的女人味。讓許多觀眾驚訝不已，直呼認不出。

除了重頭戲的女星們，5位重要的男角也參與了拍攝，包括飾演「慎貝勒」的康福震、「溫太醫」張曉龍、「三阿哥」鄔立朋、「蘇培盛」李天柱、「果郡王」李東學等角色的演員們。

▲《後宮甄嬛傳》小主們集結。（圖／翻攝自微博）

▲《後宮甄嬛傳》男星們也相當吸睛。（圖／翻攝自微博）

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