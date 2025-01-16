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謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

記者蔡琛儀／綜合報導

綜藝天后利菁昨（15日）受訪時，脫口表示知道謝金燕「孩子的爸」是誰，使得這件陳年往事再次成為話題，事實上當年她遠赴美國生產，全靠哥哥謝順福陪伴，謝順福也曾在節目上談到此事。

▲▼ 謝金燕、謝順福 。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲ 謝金燕當年赴美生差，謝順福在旁陪伴。（圖／翻攝謝金燕IG、資料照／記者周宸亘攝）

謝順福之前錄製張小燕主持的節目曾回憶，當年謝金燕告知他懷孕的事情，最終決定把孩子生下來，「我在美國有一些好朋友，就去到一個比較鄉下的地方，真的沒幾個華人的地方，去生小孩。」最後謝金燕也在謝順福的協助下去了美國，而豬哥亮卻被蒙在鼓裡，豬哥亮多年後得知孫子出生後，一度對兒子謝順福很不諒解。

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豬哥亮生前曾拍攝影片控訴謝金燕：「我出國深造，我兒子就在她旁邊，原來妳生的孩子，就是我們這個兒子、她的哥哥，帶去美國生的，兒子都沒有告訴我，殘不殘忍，我都忍耐，孩子的爸爸我兒子知道，我都不知道。」直呼女兒太殘忍。

而在2017年，媒體報導豬哥亮的戴姓前助理爆料，聲稱謝金燕兒子的生父是楊宗憲，消息來源據傳是謝順福，但謝順福隨後出面澄清，強調：「除了謝金燕本人以外，沒有人知道孩子的父親是誰。」並表明所有人的說法都只是八卦與猜測，未來不會再對此事做出回應，謝金燕經紀人也表示無法替藝人回應私事。今天記者詢問謝金燕經紀人及謝順福，雙方皆沒有回應，讓此事持續成謎。

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謝金燕, 謝順福

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