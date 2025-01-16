「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

記者潘慧中／綜合報導

男星派翠克從《大學生了沒》發跡，經過多年闖蕩並深耕功力，不但和小S（徐熙娣）搭檔主持《小姐不熙娣》，最近還訪問到偶像陳冠希，甚至當場模仿對方！

▲派翠克當面模仿陳冠希。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）



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影片中，可以看到派翠克先是詢問陳冠希是否會介意別人模仿，偶像搖頭說完沒有後坦承「之前有可能會」，讓一邊聽一邊模仿的他嚇了一跳。

▲陳冠希坦承以前介意別人模仿自己。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）



對此，陳冠希解釋大約5、6年前，看到有人在台灣的節目模仿他後，不知為何很生氣，他還氣到傳私訊質問對方：「你覺得你很好笑嗎？這樣好笑嗎？誰說好笑啊！」

▲陳冠希事後還直接傳私訊給對方。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）



老婆秦舒培得知後，立刻告訴陳冠希這樣是不對的行為，他才驚覺「真的嗎」，並且馬上再度傳訊息給模仿自己，聲稱剛剛只是在開玩笑，還加碼說了「Thank you, I love you」。

▲▼經過老婆提醒後，陳冠希才驚覺他做錯了。（圖／翻攝自Instagram／edisonchen、patrickliu0721）



派翠克聽完雙手一舉急忙澄清，他並不是當初惹陳冠希生氣的人，偶像則笑回：「沒事了，OK了，從那一天開始，我就可以接受（別人模仿自己）。」

▲派翠克澄清他並非當年惹陳冠希生氣的人。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）