八點檔女神演小老婆「對抗正宮侯怡君」　遭暴怒用力扯髮拼了！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，其中楚宣飾演的蕭麗芬，心機重、手段狠，讓觀眾又愛又恨，她母憑子貴進到中醫世家林家，飾演倪齊民的小老婆，劇中善於情勒、工於心計，自比一朵帶刺的癡情玫瑰花，被愛沖昏頭，但她也透露自從大老婆侯怡君重磅回歸，就頻頻被KO。

▲楚宣在《好運來》飾演倪齊民小老婆，讓觀眾又愛又恨。（圖／民視提供）

印象最深刻的是，楚宣之前有一場戲被侯怡君掐脖子，倪齊民要進來勸架，結果整場戲都是倪齊民拉著她的手，而不是侯怡君的手，讓大家瞬間笑出來。

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▲楚宣在《好運來》飾演倪齊民小老婆，讓觀眾又愛又恨。（圖／民視提供）

楚宣表示跟侯怡君是第一次有對手戲，沒想到一碰面打架動作戲就很多，幸好兩人默契很好，打戲看起來都很逼真，彼此也都沒有受傷，對戲時充滿火花很過癮。

▲楚宣在《好運來》飾演倪齊民小老婆，讓觀眾又愛又恨。（圖／民視提供）

除了與侯怡君之外，楚宣在劇中還與藍葦華有不少互動，她透露之前拍攝有一場戲藍葦華假裝生病，來中醫診所找麻煩，結果突然暴怒，抓她的頭髮。楚宣笑說「藍葦華一開始還不敢用力扯，我就說沒關係就大力一點，我頭髮很多，後來拍完戲後發現頭皮隱約都痛了，看得出來為戲拼了。」

▲楚宣在《好運來》飾演倪齊民小老婆，讓觀眾又愛又恨。（圖／民視提供）

雖然楚宣在劇中常常欺負童星小樂樂，讓觀眾恨得牙癢癢，她說接下來會開始有一些被假訓的戲，但她表示自己並不介意，反而覺得這樣的角色很有挑戰性，更呼籲觀眾「如果我演得不夠壞，請大家多鞭策我，但請不要對我本人太狠喔！」

▲楚宣在《好運來》飾演倪齊民小老婆，讓觀眾又愛又恨。（圖／民視提供）