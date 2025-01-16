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更新版阿扣／女兒若想刺青　謝和弦心疼喊痛「代替妳」

剛推出新專輯有父愛光輝，謝和弦說，以前聽他歌的人現在很多也有了小孩，可以理解他的心境，「我覺得我們是一起成長的。」

▲剛推出新專輯有父愛光輝，謝和弦說，以前聽他歌的人現在很多也有了小孩，可以理解他的心境，「我覺得我們是一起成長的。」

圖文／鏡週刊

近5年前我訪過謝和弦，訪完沒多久，他就被家人強制就醫。那一段時間的事，謝和弦的記憶不是太清楚。直到我們這次再碰面，他那時有多麼失控的畫面突然閃瞬而至，他露出有些歹勢的神色：「現在想起來，那真的會影響到別人。」都笑自己當時太瘋癲。

和弦可以和諧好聽，然而，不協調的音色也可以是和弦。謝和弦的和弦，說明了他人生不同的狀態。很難忘掉，5年前訪問謝和弦時，他除了拿一把小關刀說：「關關難過關關過。」也買了蘆筍汁等飲料放在攝影棚角落，並說：「這是給這裡的老靈魂喝的。」這是什麼樣的謝和弦宇宙？現在他回想起來不免笑了，謝和弦說當時的自己並沒有病識感。「其實那時候我幾天幾夜沒睡，竟然很喜歡那個狀態，覺得自己是天下無敵。」

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「但現在回頭去看那時候的自己，我覺得那個眼神好恐怖。」「那時候的心態是，我好像剩沒多少時間，我想跟這個世界說再見，所以就來這邊大玩特玩⋯」當時沒有自己是躁鬱症的自覺，謝和弦盡情展現自我不顧一切。而現在的他，可以為了女兒不顧一切。

謝和弦手上本來就是滿滿的刺青，但過去五花八門的圖案現在被包手刺青蓋了過去。「蓋掉一些太屁孩的圖樣，但這種包黑超痛，它要刺3次黑色才會上去⋯」

女兒如果想要刺青？「她到時候如果真的想刺青，我就陪她去刺同樣的刺青。」你身上還有地方刺嗎？「我絕對還有位置，大腿有，跟她刺一樣的，可是其實我知道刺青很痛，所以我會心疼，我就跟女兒說，用貼的就好了啦⋯」更說：「不然妳想刺什麼，刺在爸爸身上好了，爸爸代替妳刺⋯」

謝和弦於2020年接受專訪，有著脫掉衣服的狂野狀態，之後不久，他就因有自殺傾向被強制送醫。

▲謝和弦於2020年接受專訪，有著脫掉衣服的狂野狀態，之後不久，他就因有自殺傾向被強制送醫。

他知道刺青真的很痛。謝和弦說，女兒出生後，他刺青包手時，真的痛到人生跑馬燈就這樣跑著。過去那個躁鬱狂發的他，也只能在刺青時才能安靜一下。「發作的時候，我覺得刺青是可以把我的躁壓下來，所以就一直刺、一直刺，全身都刺。因為被刺青時我就只能靜靜、乖乖地在那邊讓刺青師刺。這時候就會回想很多人生跑馬燈。」痛的、躁的；都是刺青、都是人生跑馬燈，但謝和弦的心境，卻已是大不相同。

醫生為謝和弦開的躁鬱症藥物，從一次十幾顆藥，現在減量到4、5顆藥。在謝和弦的生命中，已經有了最重要的解藥：兩個女兒。

更新版阿扣已上線　謝和弦

1987年4月15日生。粉絲稱他阿扣，曾加盟華研、亞神等公司，後於2020年成立馬槽音樂。爭議不斷的他曾有呼麻事件，與前妻紛擾不斷，也因躁鬱症入療養院及就醫。2024年10月與太太陳緗妮補辦婚禮，2人育有2個女兒。新近發行個人第8張專輯《2203扣人心弦（下）》，2025年2月8日將舉辦「謝和弦R-chord 2203扣人心弦 台北演唱會」。

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