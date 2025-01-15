朴成焄因AV版《魷魚》丟了新作！「小15歲鮮肉男星」有望接手　公司證實

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員朴成焄因誤傳AV版《魷魚遊戲》畫面引起爭議，雖為此致歉表示自責，但風波仍持續延燒，本預計與潤娥合作主演新劇《暴君的廚師》因此泡湯，而根據韓媒的最新消息，他的位子很可能由小15歲的演員李彩玟來接替。

▲朴成焄日前宣布退出。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

根據韓媒報導，李彩玟接替朴成焄角色的消息傳出後，經紀公司13日回應表示：「李彩玟正在積極考慮出演《暴君的廚師》的提案。」證實已經成為該劇男主角的人選。《暴君的廚師》故事講述一名在頂峰時期穿越回過去的廚師，遇上被評為最糟的暴君，卻同時是頂級美食家的君王，展開一系列故事。此劇在早前由潤娥和朴成焄確定出演，成為了觀眾期待的作品之一。

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▲李彩玟有可能接下《暴君的廚師》。（圖／翻攝自李彩玟Instagram）

然而，朴成焄卻因為「AV版《魷魚遊戲》爭議」波及到該劇，眼看輿論聲浪未消退，朴成焄最終宣布退出《暴君的廚師》。製作公司此前於11日表示：「經過與劇組和朴成焄方面的多次討論，雙方決定他不再參與此次作品。」在這樣的情況下，《暴君的廚師》不得不重新選擇主角。李彩玟作為出道不到5年的新演員，現在被認為是該劇男主角的可能人選，吸引了大量關注，勢必也承受不小壓力。

▲潤娥確定是《暴君的廚師》女主角。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

李彩玟生於2000年，今年25歲，與女主角潤娥相差10歲。而原先被選定的朴成焄則是1985年生，比李彩玟大15歲。李彩玟此前於2021年透過電視劇《High-class》正式出道，並且在Netflix的《名校的階梯》中擔任主角，成功打開知名度，此外還曾參演《還魂：光與影》、《浪漫速成班》、《今生也請多指教》等劇。