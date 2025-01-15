ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴成焄因AV版《魷魚》丟了新作！「小15歲鮮肉男星」有望接手　公司證實

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員朴成焄因誤傳AV版《魷魚遊戲》畫面引起爭議，雖為此致歉表示自責，但風波仍持續延燒，本預計與潤娥合作主演新劇《暴君的廚師》因此泡湯，而根據韓媒的最新消息，他的位子很可能由小15歲的演員李彩玟來接替。

▲李彩玟有可能接下《暴君的廚師》。（圖／翻攝自李彩玟、朴成焄、潤娥Instagram）

▲朴成焄日前宣布退出。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

根據韓媒報導，李彩玟接替朴成焄角色的消息傳出後，經紀公司13日回應表示：「李彩玟正在積極考慮出演《暴君的廚師》的提案。」證實已經成為該劇男主角的人選。《暴君的廚師》故事講述一名在頂峰時期穿越回過去的廚師，遇上被評為最糟的暴君，卻同時是頂級美食家的君王，展開一系列故事。此劇在早前由潤娥和朴成焄確定出演，成為了觀眾期待的作品之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李彩玟有可能接下《暴君的廚師》。（圖／翻攝自李彩玟、朴成焄、潤娥Instagram）

▲李彩玟有可能接下《暴君的廚師》。（圖／翻攝自李彩玟Instagram）

然而，朴成焄卻因為「AV版《魷魚遊戲》爭議」波及到該劇，眼看輿論聲浪未消退，朴成焄最終宣布退出《暴君的廚師》。製作公司此前於11日表示：「經過與劇組和朴成焄方面的多次討論，雙方決定他不再參與此次作品。」在這樣的情況下，《暴君的廚師》不得不重新選擇主角。李彩玟作為出道不到5年的新演員，現在被認為是該劇男主角的可能人選，吸引了大量關注，勢必也承受不小壓力。

▲李彩玟有可能接下《暴君的廚師》。（圖／翻攝自李彩玟、朴成焄、潤娥Instagram）

▲潤娥確定是《暴君的廚師》女主角。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

李彩玟生於2000年，今年25歲，與女主角潤娥相差10歲。而原先被選定的朴成焄則是1985年生，比李彩玟大15歲。李彩玟此前於2021年透過電視劇《High-class》正式出道，並且在Netflix的《名校的階梯》中擔任主角，成功打開知名度，此外還曾參演《還魂：光與影》、《浪漫速成班》、《今生也請多指教》等劇。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

Vicky認了「嚴禁4孩看這部卡通」！揭癥結點 主持人聽傻：它很棒欸

Vicky認了「嚴禁4孩看這部卡通」！揭癥結點 主持人聽傻：它很棒欸

獨／李威捲精舍殺人案…遭二度傳喚　「昔日隊友」林佑威說話了！

獨／李威捲精舍殺人案…遭二度傳喚　「昔日隊友」林佑威說話了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

潤娥, 李彩玟, 朴成焄, 魷魚遊戲2, 暴君的廚師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了
  2. 阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了
  3. 廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況
  4. 楊繡惠籃籃成了蜂行者　如臨大敵驚聲尖叫
  5. 夏克立駁斥身邊有新歡「女方身份曝光」！　經紀人發聲：停止惡意抹黑
  6. 直擊／搶看玄彬！百名女粉擠爆西門戲院　韓方突喊卡「不給拍藝人」
  7. 朴成焄因AV版《魷魚》丟了新作！「小15歲鮮肉男星」有望接手　公司證實
  8. 陳奕穩交「五分埔千金」10月首放閃　IG霸氣護愛舉動被挖
  9. 人間條件四塵封16年重演！吳念真曝「全系列最暗黑」：像酸民心態
  10. 利菁復出主持聲帶出狀況「三集就失聲」！　直奔醫院救嗓...恐怖經歷曝光

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366