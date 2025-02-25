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專訪／盆滿缽滿的幹片人生　YTR好口貝約粉絲「看我們到80歲包尿布」

記者蘇晟彥／專訪

「大家好，我是聲音破人不破的唄姬！」

如果有在看「台灣尋奇」頻道的觀眾，對於這個開場白一定不陌生，唄姬的超ㄎ一ㄤ表現加上場外雪瑞的幹話助攻，在一票YouTuber頻道中用非常鮮明的個人風格受到粉絲青睞，從台灣尋奇「退役」後，兩人湊在一塊，重新以「好口貝HardCoreBae」的名號闖蕩。在《ETtoday新聞雲》專訪，她們倆也毫不掩飾以「好口貝風格」直說，2025年的願望當然還是盆滿缽滿、賺大錢，同時對粉絲喊話，「希望你們陪我們到80歲、可以一起看到唄姬皺紋長出來要狂打音波，還有包尿布一起進長照中心喔！」

▼由唄姬、雪瑞所組成的「好口貝」跟外表超反差的幹片風格深受粉絲喜愛。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 好口貝 。（圖／記者湯興漢攝）

如果有在收看YouTube頻道台灣尋奇的粉絲，在兩年多前一定對於「導演」（a.k.a. 雪瑞）、「唄姬」離開團隊感到惋惜，兩人渾然天成的「幹片風格」，一個負責在鏡頭外吐槽、一個負責在鏡頭前真誠的表現自己，成為許多粉絲津津樂道的「配飯影片」。

兩人無預警的離開後湊在一起，成立的好口貝頻道，記得第一次看到的時候心想，「我就不相信這些幹話能講一輩子！」，但隨著一部一部影片點開，從日常幹話、B級景點到各種「探險」的影片，用極其鮮明的風格奠定頻道的主屬性。

在專訪當天，從見面拍專訪照片開始就不斷「互相吐槽」，從進到餐館看到一群「退休爺奶們」就在討論要不要進去包廂裡面彩衣娛親，搞不好可以直接被Sugar Daddy、Mommy認養從此盆滿缽滿退休，到拍攝照片時被要求牽手比愛心，雪瑞還要吐槽說，「大家會不會又說我們在一起？」，讓我深深相信這個風格並不是在鏡頭前裝出來，而是渾然天成、從骨子裡就散發出來的個人魅力。

▼兩個人在專訪過程中絲毫沒有感覺到跟影片中有差別，互相鬥嘴、互相嘴對方。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 好口貝 。（圖／記者湯興漢攝）

問起兩人對彼此的第一印象，唄姬說，「我那時候覺得她（雪瑞）是很嚴謹、認真的人耶，一進來開會就拿著筆記本狂寫猛寫」，感覺就是一個很罩、很聰明的人，雪瑞則說，當時自己其實是在一個「離職念頭」濃厚的階段，整個人非常煩躁，突然看到公司進來一個新人正妹，「抓交替」的念頭就油然升起，抓著唄姬的手就說，「你想不想學企劃？我來教你！」

唄姬笑著說，「我那時候就怕自己試用期過不了，就答應了」，也因為這樣，兩個人意外合作發現彼此對於節目剪輯的概念、笑點都很相近，再加上許多影片的合作，才創造出「兩女一唄」等作品。

談起離開台灣尋奇，雪瑞也說，「其實說白的就是很多人在大公司會遇到的狀況一樣，自己想要做的事情太多，但在體制內沒有辦法選擇」就跟所有平凡人都一樣，本來就非常在意「開心每一天」的兩人，最終選擇離開公司，也因為在先前培養的默契，並不是在離職前就相約好要開頻道，而像是磁鐵一樣「快速的被吸在一起」，於是好口貝的頻道在2023年的時候，就這樣誕生了。

重新開始的兩個人，最初以完成雪瑞「探訪B級景點」的夢想開始，延續在台灣尋奇的風格，並沒有抱著非常遠大的目標「要成為最多人觀看的頻道」，而是希望以小眾風格的風格、充滿幹片感的配樂獲得粉絲青睞，但儘管開頭時並沒有想像那麼不順利，雪瑞還是說，「從零開始的時候真的好焦躁。」

這股焦躁感來自於數字上赤裸裸的呈現，儘管並沒有到想像中的低落，但還是對這一切充滿的不確定，也曾經想過「我們是不是不好笑了」，但所幸兩個人逐漸找回步驟，找到跟粉絲溝通的節奏，讓這些不安感徹底消失，但說起最想要拍的風格，她們還是回答，「就是夢想中的大幹片」，就是一些日常瑣碎累積起來的廢話，但也是能徹底凸顯兩人風格的影片，就像「兩女一唄」的那種感覺。

▼「好口貝」由 I 人唄姬在鏡頭前亮相、E人雪瑞在幕後畫外音，卻意外打造出非常有笑料的頻道魅力。

▲▼ 好口貝 。（圖／記者湯興漢攝）

許多粉絲好奇，為什麼雪瑞不會出現在鏡頭前面，以後會有機會看到「廬山真面目」嗎？當我問起這題時，雪瑞只是簡單的回答，「我就覺得沒有必要」，從一開始當企劃就沒有露臉，因此始終認定能影響影片好看程度的不會是她的長相，所以在好口貝成立後，自然也承襲了這個原則。但其實，大家在鏡頭上看到非常活潑的唄姬卻是一個徹徹底底的I人，而雪瑞才是非常活潑的E人，但也正因為這樣的反差，在影片中反而製造出更多「笑果」。

走過了兩年多，再加上在前公司的磨合，兩人也承認「其實私底下不會頻繁約出來」，但這個不互動是來自於兩人有著共同朋友、同在公司上班，在拍片的時候不像那種制式化的片場，反而像是朋友間「逛街」的感覺，兩個人大多時間已經綁在一起，甚至時常買到「相同風格的衣服」（連專訪當天褲子款式都超級類似），就不會到剩餘的時間都還要膩在一起。

面對2025年願望，唄姬說希望自己能學會投資還有開車，希望能早點「盆滿缽滿」靠被動收入財富自由，開車就是如果學會的話，出去拍片的時候負擔就會大大降低；雪瑞則說，如果能讓自己財富自由的話，不會想要買房，而是會想要環遊世界，像是馬丘比丘、南極都想要自己走看看，想要趁自己年輕時用自己的腳去走走、玩玩看那個世界。

最後，面對粉絲一路上的支持，她們也用「好口貝」風格向粉絲喊，希望你們看我們的幹片一直看到80歲、一起包尿布、看到唄姬臉上長皺紋，，到時候還會開箱長照中心給你們看，雪瑞還在一旁大笑說，「我們到時候還是會評選哪個護工長得好看，而且只挑有20歲弟弟的長照住！」

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