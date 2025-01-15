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游鴻明躍升國民岳父！學霸愛女「絕美臉蛋」曝光　網友驚呼：長大了

記者吳睿慈／台北報導

資深音樂人游鴻明的女兒Eileen Yo（游宇潼）自出道以來，以「星二代」光環備受關注。從小在音樂環境薰陶長大的她，以歌唱作為最自然的自我表達方式，同時選擇在學業上挑戰極致，畢業於美國名校 UCLA 洛杉磯加利福尼亞大學的數學系，以優異的成績兩年完成學分。她近來推出新歌〈關於我失眠的某三個夜晚〉，甜美嗓音、出眾外貌再度掀起熱烈討論，網友紛紛現身認「岳父」，驚呼「她長大了」。

▲▼游鴻明愛女Eileen Yo（游宇潼）推出新專輯（圖／&fellows提供）

▲游鴻明愛女Eileen Yo畢業於美國名校UCLA 洛杉磯加利福尼亞大學數學系，熱愛音樂的她，毅然決然學起創作。（圖／&fellows提供）

游宇潼交出漂亮的學業成績單後，毅然投身音樂自學創作。自2019年起，她陸續發表了〈10ft〉、〈Cloud Nine〉等單曲，累積多年創作經驗，她的音樂融合西方電子樂的節奏感與華語文化的情感底蘊，展現出極具辨識度的音樂風格。

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如今，游宇潼迎來音樂生涯的全新篇章，首張創作專輯於3月即將推出，首支單曲〈關於我失眠的某三個夜晚〉預計在16日推出，這首歌由金曲製作人陳建騏領軍，攜手金曲編曲人黃少雍共同打造，以顛覆聽覺的全新編曲與製作風格，她以這首無法歸類曲風的歌曲，向外界宣告她無可定義的音樂主張。

▲▼游鴻明躍升國民岳父！學霸愛女Eileen Yo（游宇潼）「絕美臉蛋」曝光　網友驚呼：長大了。（圖／&amp;fellows提供）

▲游鴻明愛女Eileen Yo（游宇潼）推出創作新專輯（圖／&fellows提供）

歌曲以3段文字描述失眠夜晚的心境，描繪了一種在孤寂中尋找自我安放的過程。游宇潼首次挑戰呢喃式的演唱風格，她坦言：「這次的唱法很不一樣，反而需要刻意地不用力，才能讓整首歌呈現毫不費力的自然感，是一首很鬆弛的說唱歌曲。」 

這次與陳建騏、黃邵雍等黃金陣容合作，游宇潼收穫滿滿，她表示：「我們想要做出大家可以吸收，又感受到耳目一新的感覺，陳建騏老師在寫歌的架構跟邏輯給了我很多專業建議，同時在創作上給我很多空間，不受框架的去嘗試挑戰傳統的歌曲表現形式。」

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游鴻明, Eileen Yo, 游宇潼

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