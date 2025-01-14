金馬影帝現身華山！陸導演耿軍「突拿周邊」諧音介紹：愛餅才會贏

記者黃庠棻／台北報導

光點華山及內惟藝術中心於台北及高雄聯合舉辦「2025耿軍導演專題特別放映」，專題活動除了新作《漂亮朋友》外，也將一併映演前作《東北虎》、《輕鬆+愉快》，希望讓台灣觀眾觀賞耿軍導演創作歷程的重要三部作品，今（14）日耿軍、金馬影帝張志勇以及監製王子劍一同接受媒體訪問。

▲《漂亮朋友》金馬影帝張志勇、導演耿軍、監製王子劍媒體訪問。（圖／記者周宸亘攝）

電影《漂亮朋友》導演耿軍、主演張志勇以及監製王子劍今（14）日一同接受媒體訪問，剛拿下金馬影帝的張志勇被問到得獎後，是否有更多戲約找上門，他謙虛表示「拍了那麼多年電影，得獎對我來說是認可，下一步會重新開始，希望能做到更多有意思的角色讓大家喜歡，加倍努力吧」。

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▲《漂亮朋友》金馬影帝張志勇。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，導演耿軍透露自己有計畫在台灣拍片，這幾天會跟演員巫建和、莫子儀、劉冠廷等人見面，特別點名劉冠廷是自己很欣賞的演員，大讚「他們都是新生代演員裡最優秀的」，也表示自己深受台灣導演鍾孟宏、蔡明亮、吳念真影響，直呼「可能真的有一部要在台灣拍」。

▲《漂亮朋友》導演耿軍。（圖／記者周宸亘攝）

同時，耿軍還表示這一次到台灣，有認識一些「住台灣東北人」的原型人物，有很多故事可以拍成電影，目前還在田調、搜集素材，認了還在準備過程中。被問到這次來台是否有觀光行程，耿軍透露來台都住在林森北路附近，被告知附近有不少酒店文化，他馬上開玩笑說「晚上就去」。

▲《漂亮朋友》金馬影帝張志勇、導演耿軍接受媒體訪問。（圖／記者周宸亘攝）

此外，耿軍、張志勇、王子劍在訪問的後段，突然拿起《漂亮朋友》的周邊商品介紹，拿起帆布袋說道「這是電影裡餅店裡的餅，做成了主角的樣子」，耿軍還冒出一句諧音哏「愛餅才會贏」，幽默的反應立刻讓現場笑成一片。

▲《漂亮朋友》導演耿軍突然介紹起周邊商品。（圖／記者謝婷婷攝）