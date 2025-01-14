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畢書盡新年一口氣爆雙喜！　夢幻合作林宥嘉：畫面很美

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡日前宣布將於4月19日在台北流行音樂中心舉行演唱會，近日又和林宥嘉合作新歌〈跟自己說再見〉，這首歌是林宥嘉醞釀多年的作品，林宥嘉聽到作品後直說：「Bii的歌聲，加上JerryC的製作，我自己在發行之前就已經聽過好幾次了，很喜歡，現在終於也可以跟我的歌迷分享了！」

▲▼畢書盡、林宥嘉〈跟自己說再見〉。（圖／索尼提供）

▲畢書盡、林宥嘉〈跟自己說再見〉。（圖／索尼提供）

〈跟自己說再見〉描繪了17歲的回憶與發生在盛夏的短暫戀愛，青春的純粹與不捨不僅是對當時愛戀的對象，更是對告別青春時光的自己的深深懷念。林宥嘉表示，歌曲的副歌早在多年前完成，是一個帶著強烈Hook的旋律，也是他少有的音樂嘗試，讓他對這首歌一直念念不忘。

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畢書盡表示非常感謝林宥嘉「割愛」這首好歌，他說：「收到DEMO時就很喜歡，擔心如果我收不到這首歌該怎麼辦，決定趕快告訴公司老闆和製作人！從一開始在我腦袋裡已經浮現與Yoga哥一起合唱的畫面，畫面很美，真的很感謝Yoga哥。」

▲▼畢書盡、林宥嘉〈跟自己說再見〉。（圖／索尼提供）

▲畢書盡4月將在北流開唱。（圖／索尼提供）

此外，林宥嘉不僅在〈跟自己說再見〉歌曲中獻聲，也出現在歌曲概念影片中。影片中大量的畫面特意以復古DV拍攝，低解析畫質以及歌詞塗鴉，希望呈現出「青春記憶」的意象，勾起觀眾的共鳴。

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畢書盡, 林宥嘉

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